O acontecimento desta semana no Campeonato Brasileiro, que será um dos momentos marcantes da competição deste ano, foi a sensacional virada do Palmeiras, no Rio, diante do líder Botafogo.

Com 0 a 3 no primeiro tempo, o time comandado pelo português Abel Ferreira encontrou forças para, liderado pelo garoto Endrick, fazer 4 a 3 e reduzir a diferença na tabela para três pontos.

Era comum em outros tempos (não sei se isso ainda persiste) as torcidas nos estádios gritarem assim, quando o time estava perdendo e partia para uma reação na partida: "(Nome do clube) é o time da virada, (nome do clube) é o time do amor, leleô, leleô, leleô".

Seria o Palmeiras, ou alguma outra equipe brasileira, o time da virada?, questionei-me.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, virou lindamente diante do Botafogo (4 a 3) no Brasileiro; foi a única vez em dez tentativas que conseguiu reagir e ganhar após desvantagem no placar - Amanda Perobelli - 8.out.2023/Reuters

Decidi investigar, tendo em mente a percepção de que não costuma ser tão fácil estar atrás no marcador e sair de campo com um triunfo.

Essa percepção, em se tratando das Séries A e B do Brasileiro, em um total de 40 equipes, é bastante correta.

Levando-se em consideração as dez partidas mais recentes de cada time nas quais ele esteve em déficit em algum momento no placar, nenhum deles conseguiu deixar o gramado vencedor na maioria, ou mesmo em 50%, das vezes.

Quem mais obteve virada (e a manteve, sem sofrer o empate ou a derrota) no universo pesquisado foi uma equipe que luta contra o rebaixamento, o Santos, bem-sucedido em quatro desses dez jogos, todos 2 a 1, contra Grêmio, Bahia, Palmeiras e Flamengo.

Na situação analisada, o Palmeiras teve êxito em se recuperar e triunfar, depois de se ver perdendo, somente diante do Botafogo. Ou seja: uma virada, nove fracassos ao tentar a virada.

Tem time que em dez tentativas naufragou em todas: o lanterna América-MG, Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Goiás e Vasco. Na segunda divisão, no mesmo barco estão: o lanterna ABC, Ceará, CRB, Ituano, Londrina e Ponte Preta.

Registraram duas reações exitosas Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Grêmio (na Série A), e Criciúma, Guarani, Mirassol e Tombense (na Série B).

Os demais somam uma única virada em dez tentativas: Bragantino, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Internacional e São Paulo (Série A); Atlético-GO, Avaí, Botafofo-SP, Chapecoense, Juventude, Novorizontino, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova-GO e Vitória (Série B).

Nesse estudo (que só considerou partidas válidas por competição e/ou taça, sem contar amistosos), incluí uma série de conhecidos times estrangeiros, 22 no total, de nove países (Alemanha, Argentina, Equador, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal);

E quem mais se encaixa na posição de "o time da virada" são o Real Madrid e o Liverpool.

O Real Madrid, de Bellingham e Modric (dir,), é um dos times que mais conseguiram viradas recentemente em partidas válidas por competição, uma delas nesse jogo, contra o Barcelona (2 a 1) - Lluis Gene - 28.out.2023/AFP

Tanto a equipe espanhola, dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti, como a inglesa, comandada pelo alemão Jürgen Klopp, viraram (e mantiveram essa virada até o fim) seis vezes de dez, um aproveitamento respeitável de 60%.

Porto e PSV acumularam cinco viradas cada um; Manchester City e Sporting, quatro; Barcelona, Chelsea, LDU (campeã da Copa Sul-Americana) e River Plate, três; Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Inter de Milão, Manchester United e Tottenham, duas; Arsenal, Milan, Napoli e PSG, uma.

Com o desgosto de ir para casa sem efetivar uma única reação que levasse à vitória, jogadores e comissão técnica de três equipes: Benfica, Boca Juniors e Juventus.

Resumo: em um conjunto de 62 times, somente 4 (Real Madrid, Liverpool, Porto e PSV) se deram definitivamente bem (50% ou mais de sucesso) na pesquisa deste blog sobre viradas no futebol.