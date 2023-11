A Ucrânia entrará em campo nesta segunda (20), para o jogo final do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, diante da Itália, com raiva.

De acordo com Serhiy Rebrov, treinador da equipe do Leste Europeu, a motivação para conseguir a vitória necessária para a obtenção da vaga ficou reforçada depois de uma declaração do presidente da Uefa.

Aleksander Ceferin, que em sua função deveria, por questões políticas e éticas, manter-se neutro, declarou abertamente sua torcida pela Squadra Azzurra.

"A Itália precisa se classificar para a Euro. Caso contrário, será um desastre", disse o esloveno à agência de notícias LaPresse. "A seleção italiana é importante demais, e eu acredito que ganhará da Ucrânia."

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ao lado do troféu da Eurocopa em cerimônia em Nyon (Suíça), na sede da entidade que controla o futebol na Europa - Fabrice Coffrini - 10.out.2023/AFP

Para se qualificar para a Eurocopa, que será na metade do próximo ano na Alemanha, a Itália nem precisa vencer. Basta um empate contra os ucranianos.

As duas seleções somam 13 pontos em sete jogos, mas a Itália fica à frente pelos critérios de desempate. A Inglaterra (19 pontos) já se classificou.

"O que eles [comentários do chefe da Uefa] podem fazer é causar impacto nos meus jogadores, deixando-os mais irritados e motivados para [alcançar] a classificação", afirmou em entrevista a jornalistas um incrédulo Rebrov ao comentar a fala de Ceferin. "É um jogo em que temos que mostrar a nossa cara."

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Campeã da Eurocopa mais recente, derrotando em 2021 a Inglaterra em Londres na decisão por pênaltis, a Itália, se perder dos ucranianos, terá de tentar a vaga em uma repescagem.

Nas duas últimas vezes que se viram nessa situação, de repescagem, os tetracampeões mundiais (1934, 1938, 1982 e 2006) fracassaram, deixando de ir às Copas de 2018 (eliminados pela Suécia) e de 2022 (derrotados pela Macedônia do Norte).

Rebrov, cujos comandados perderam para os italianos por 2 a 1 em confronto em Milão no dia 12 de setembro, espera que a torcida seja um fator a mais a empurrar seu time para o triunfo.

O duelo será na cidade alemã de Leverkusen porque a Ucrânia, dona do mando da partida, não pode atuar em seu território devido à guerra contra a Rússia.

O treinador da Ucrânia, Serhiy Rebrov, durante entrevista a jornalistas em Leverkusen na véspera da partida decisiva contra a Itália pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024 - Leon Kuegeler - 19.nov.2023/AFP

"Haverá um estádio cheio nos apoiando. Jogamos recentemente em Bremen [3 a 3 contra a Alemanha, em amistoso em junho] e tivemos um grande apoio, muitos ucranianos. Tenho certeza de que será igual, o estádio cheio com nossas bandeiras."

A Ucrânia ganhou seus dois jogos mais recentes nas Eliminatórias (2 a 0 na Macedônia do Norte e 3 a 1 em Malta), enquanto a Itália, depois de levar um 3 a 1 da Inglaterra, recuperou-se ao golear por 5 a 2 a Macedônia do Norte.

Disputarão a Euro na Alemanha 23 países, além do anfitrião, que tem lugar assegurado. Vinte avançam pelas Eliminatórias, e três serão conhecidos após a repescagem.