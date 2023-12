A cena, em Itália x Uruguai pela rodada de grupos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, é de fácil lembrança, pois foi uma das que marcaram aquele Mundial.

Na Arena das Dunas, em Natal (RN), em ataque do Uruguai no segundo tempo pela esquerda, Luis Suárez e Giorgio Chiellini estão próximos na grande área, quase na pequena área.

O uruguaio, em movimento rápido, gruda sua boca na região do ombro esquerdo do adversário. Os dois caem. Momentos depois, as câmeras mostram Chiellini inconformado, levando a mão direita ao local, e Suárez com os dedos na própria boca, fazendo cara de dor.

O uruguaio Suárez morde o italiano Chiellini em partida da Copa do Mundo de 2014, em Natal - 24.jun.2014/Reprodução

O camisa 3 italiano tinha sido vítima de uma mordida do camisa 9 uruguaio.

Chiellini mostrou a marca da dentada para quem quisesse vê-la, inclusive para o árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez Moreno, que, por não ter visto o lance, nada fez, dando sequência à partida normalmente. À época não existia o VAR (árbitro assistente de vídeo).

O resultado, 1 a 0 para o Uruguai, gol do zagueiro Godín, classificou a seleção sul-americana para as oitavas de final e eliminou a europeia.

Suárez, entretanto, não mais poderia mais defender a Celeste no Mundial. Ao verificar as imagens depois da partida, a Fifa decidiu punir o atacante: quatro meses afastado do futebol.

Em sua defesa, que foi desconsiderada, Suárez afirmou que a mordida foi sem querer. Que ele se desequilibrou no lance e que, estando ele com a boca aberta, seus dentes se cravaram por um instante no ombro de Chiellini.

A recordação dessa história, ocorrida há quase dez anos, veio à memória porque um dos personagens envolvidos decidiu pendurar as chuteiras, aposentar-se do futebol.

Chiellini, aos 39 anos, deu por encerrada uma respeitada carreira.

É um dos grandes ídolos da Juventus, o maior vencedor do Campeonato Italiano (36 scudettos), tendo participado das nove conquistas mais recentes (de 2011 a 2019).

Canhoto, dono de pouca técnica porém de muita seriedade e raça, vestiu a camisa da Squadra Azzurra, considerando as categorias de base, desde o ano 2000, encerrando sua participação em 2022.

Capitão da Itália na Eurocopa de 2021, Chiellini segura a taça de campeão da competição em Wembley, na Inglaterra - John Sibley - 11.jul.2021/Reuters

Pela seleção principal da Itália foram 117 partidas e 8 gols. O auge veio em 2021, quando capitaneou a equipe ao título da Eurocopa, com triunfo sobre a Inglaterra, nos pênaltis, na final em Londres.

Deixou a Juventus em 2022 para atuar nos EUA, no californiano Los Angeles FC, pelo qual conquistou o título da MLS (Major League Soccer, a principal liga norte-americana) nesse mesmo ano.

Encerrada a carreira nos gramados, Chiellini, que é casado e tem duas filhas, poderá se dedicar, caso deseje, a outra área de atuação, já que é formado em economia e comércio pela Universidade de Turim e tem pós-graduação em administração de empresas.

Chiellini abraça Messi depois de jogo na Califórnia entre o Los Angeles FC, equipe do italiano, e o Inter Miami, time do argentino - Gary A. Vasquez - 3.set.2023/USA Today Sports via Reuters

O outro personagem deste texto, Suárez, ainda vive grande momento do futebol, tendo sido um dos melhores jogadores (para muitos jornalistas esportivos, o melhor) do Campeonato Brasileiro de 2023, vestindo o uniforme do Grêmio.

Luisito, apelidado de Pistoleiro, que foi companheiro de Messi e Neymar no Barcelona na década passada, despediu-se da equipe gaúcha ao término da competição.

Seu futuro mais provável é seguir o caminho de Chiellini e ir para os EUA, onde deve acertar com o Inter Miami e voltar a fazer dupla com o supercraque argentino, que tem a mesma idade que ele (36).