Joga no Brasil, e no atual bicampeão do Campeonato Brasileiro, o segundo futebolista que mais vezes esteve em campo no ano passado, considerando as partidas disputadas por clube (nas principais ligas do mundo) e por seleção.

O zagueiro Gustavo Gómez, 30, atuou em nada menos que 71 partidas em 2023: 63 vezes pelo Palmeiras e 8 pelo Paraguai.

Pela equipe paulistana, ele ganhou, além do Brasileiro, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista.

O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba no Allianz Parque, em São Paulo Soccer - Carla Carniel - 4.jun.2023/Reuters

Conhecido pela firmeza nas jogadas e pelo bom cabeceio, que costumam inclusive render gols para o Palmeiras, Gómez mostra ser o jogador predileto, quando o assunto é ser escalado, do treinador português Abel Ferreira.

Preferido e "intocável". Somente uma vez, em partida contra o Santos em maio, o capitão do time foi substituído, no intervalo, por uma lesão que não teve maiores consequências.

Tirando essa ocasião, Gómez só não permaneceu em campo até o fim do jogo nas duas vezes em que foi expulso, diante de Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileiro.

À frente de Gómez em partidas disputadas em 2023 figura somente um atleta: o meia Bruno Fernandes, 29, do Manchester United.

O português, bom organizador de jogadas e forte nas bolas paradas e nas finalizações, jogou 76 vezes no ano passado, sendo 66 pelos Red Devils e 10 pela seleção lusitana.

O meia Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, depois de sua 73ª partida em 2023, contra o Bayern de Munique, no estádio Old Trafford, na Inglaterra, pela Liga dos Campeões da Europa - Peter Powell - 12.dez.2023/AFP

Bruno Fernandes só não participou de dois jogos do Man United no período de janeiro a dezembro. Ausentou-se contra o Charlton pela na Liga Inglesa e contra o Sevilla na Liga Europa por estar suspenso por cartões amarelos.

Considerando-se que o intervalo entre uma temporada e outra é de dois meses, ele jogou em média quase oito partidas por mês, ou seja, duas vezes por semana.

É muito, e impressiona que tenha ficado imune a lesões, especialmente porque começa jogando quase sempre e é substituído quase nunca.

Empatado com Gustavo Gómez na lista dos que mais partidas disputaram em 2023 está um brasileiro. O atacante Rodrygo, 23, jogou 71 vezes, incluindo os confrontos do Real Madrid (63) e da seleção brasileira (8).

O ex-santista, entretanto, "perde" do paraguaio no item minutagem, pois nem sempre começou jogando e foi substituído com frequência. Pelo Real, só atuou o tempo todo em 19 partidas, estando longe de ser um "intocável" do treinador Carlo Ancelotti.

Gómez, no ano passado, permaneceu em campo por mais de 6.200 minutos (média de 87 minutos por jogo); Rodrygo, menos de 5.000 (média de 70 minutos por partida).

O atacante Rodrygo festeja gol pelo Real Madrid diante do Granada pelo Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu, em Madri - Oscar del Pozo - 1º.dez.2023/AFP

O levantamento do blog foi realizado com base em dados do instituto suíço Cies (Centro Internacional de Estudos Esportivos), com auxílio dos sites Soccerway (inglês) e Transfermarkt (alemão), que compilam estatísticas de futebol.

Outros atletas com elevado número de partidas disputadas em 2023 são o atacante colombiano Jhon Arias, 26, do Fluminense (70 jogos), o goleiro Weverton, 36, do Palmeiras (69), o meia uruguaio Federico Valverde, 25, do Real Madrid (69), o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, 30, do Real Madrid (68), e o atacante Luciano Juba, 24, do Bahia e que no ano passado também atuou pelo Sport (67).

Em 2024, dentre os mencionados neste texto, largou na frente rumo ao "título do ano" na assiduidade em campo o madridista Valverde, que disputou até agora seis partidas (duas no Espanhol, duas na Copa do Rei e duas na Supercopa da Espanha).