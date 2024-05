A classificação do Real Madrid para a decisão da Champions League, com uma virada dramática sobre o Bayern de Munique, serviu para manter uma escrita de um quarto de século para o Brasil.

Sempre, desde a final da edição 1999/2000, na qual o mesmo Real Madrid superou o também espanhol Valencia por 3 a 0, pelo menos um brasileiro atua na partida que vale o título do afamado interclubes continental.

A última decisão da Liga dos Campeões da Europa que não contou com um representante do país foi a de 1999.

A eliminação do Paris Saint-Germain na terça (7), diante do Borussia Dortmund, time alemão que não possui brasileiro no plantel (o francês conta com os zagueiros Marquinhos e Beraldo), se somada à queda do Real, um dia depois, resultaria em lacuna incomum no confronto de 1º de junho, já que o Bayern também não tem brasileiro.

Não aconteceu, e o Brasil estará representado no estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra), pelos atacantes Vinicius Junior e Rodrygo (titulares) e pelo zagueiro Éder Militão (reserva).

Realizada no Camp Nou, estádio do Barcelona, a final de 25 anos atrás, na qual o Manchester United superou o Bayern por 2 a 1, em virada épica nos acréscimos do segundo tempo (a exemplo do que protagonizou o Real Madrid na semifinal deste ano), não teve brasileiro.

Desde então, ao menos um dos finalistas, várias vezes os dois, utilizou atleta(s) do Brasil na decisão.

Atuaram em uma ou mais finais gente do quilate de Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Lúcio, Roque Júnior, Edmílson (todos estes, titulares no pentacampeonato da seleção brasileira, em 2002), Kaká, Dida, Thiago Silva, Júlio César, David Luiz, Alisson, Marquinhos, Sylvinho, Roberto Firmino, Daniel Alves e Filipe Luís, entre outros.

Ausência marcante é a de Ronaldo Fenômeno, que, mesmo em ação na Europa por PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan, em um total de 15 anos, jamais chegou à finalíssima da Champions.

Na decisão do ano passado, quando o Manchester City conquistou o título inédito ao ganhar da Inter de Milão por 1 a 0, o representante do Brasil foi Ederson, goleiro da agremiação inglesa.

Nesse período (de 1999 para cá), alguns brasileiros conquistaram e ergueram a Orelhuda (apelido da taça da Champions, devido às largas alças) fazendo gol no confronto decisivo: Vini Jr., Casemiro e Marcelo (todos com o Real Madrid), Neymar e Belletti (Barcelona), Carlos Alberto (Porto).

Com a passagem do Real para a final deste ano, na qual o gigante espanhol buscará sua 15ª conquista da Champions –é, com folga, o maior vencedor–, Vini Jr. poderá se tornar o primeiro brasileiro a fazer gol em duas decisões da competição.

O ex-flamenguista, um dos principais nomes da equipe merengue e também da seleção brasileira, foi o herói no mais recente título do Real, dois anos atrás, ao marcar o solitário gol do duelo com o inglês Liverpool.