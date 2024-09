Confrontado por jornalistas em tensa entrevista após a derrota contundente por 3 a 0 para o arquirrival Liverpool neste domingo (1º), o técnico Erik ten Hag citou um personagem fictício para aludir à falta de entrosamento da equipe no começo da temporada, o que justificaria o mau início.

"Vai levar tempo, não é como se eu fosse Harry Potter. É o que vocês [repórteres] têm que aceitar", declarou o holandês.

Ten Hag, 54, quis dizer que não é um mago para fazer uma equipe que exibe algumas caras novas que, segundo ele, precisam se acostumar a jogar juntas.

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, na derrota para o Brighton na Premier League - Tony O'Brien - 24.ago.2024/Reuters

O jovem bruxo Harry Potter é um conhecido personagem que protagoniza livros escritos pela britânica J. K. Rowling.

A sequência de sete romances de fantasia e aventura (iniciado com "A Pedra Filosofal", de 1997, e encerrado com "As Relíquias da Morte", de 2007) fez grande sucesso também nas telonas e nas telinhas.

Para a temporada 2024/2025, o Man United, que tenta reencontrar faz anos o vitorioso futebol da era Alex Ferguson – treinador que deixou o time em 2013, depois de 28 anos na função–, reforçou-se com nomes como o lateral marroquino Mazraoui, o zagueiro holandês De Ligt, o volante uruguaio Ugarte (que ainda não estreou) e o atacante holandês Zirkzee.

Porém os primeiros resultados foram pouco animadores.

Na disputa da Supercopa da Inglaterra, a equipe caiu ante o rival local, o badalado Manchester City de Pep Guardiola e Erling Haaland.

No Campeonato Inglês, depois de uma vitória sofrida por 1 a 0 sobre o Fulham, derrotas para Brighton (2 a 1) e essa última para o Liverpool. Na tabela, a desagradável 14ª posição, entre 20 clubes, com apenas 3 pontos de 9 possíveis.

Os próximos adversários dos Diabos Vermelhos são Southampton e Barnsley, este pela Copa da Liga Inglesa, Crystal Palace e Twente (Holanda), este pela Liga Europa.

Muito contribuíram para a goleada aplicada pelo Liverpool no Old Trafford (Manchester) duas falhas de Casemiro que resultaram nos dois primeiros gols dos Reds. O brasileiro perdeu a bola nas duas jogadas, em um passe errado e em um duelo contra Luis Diáz.

O volante Casemiro durante Manchester United x Fulham no estádio Old Trafford, em Manchester - Molly Darlington - 16.ago.2024/Reuters

Ten Hag, que substituiu Casemiro no intervalo, preferiu contudo não colocar a responsabilidade nos ombros de algum subordinado.

"Temos que construir um novo time. Nós o construiremos. Temos jogadores jovens. É claro que temos que melhorar, mas estou confiante de que teremos uma grande chance de erguer outro troféu. Temos que ser humildes e seguir adiante."

Com Ten Hag, ex-Ajax, o Man United ganhou a Copa da Inglaterra em maio deste ano (2 a 1 no Man City) e a Copa da Liga Inglesa em fevereiro de 2023 (2 a 0 no Newcastle).

O resultado no mais recente Campeonato Inglês (Premier League), entretanto, foi desestimulante para os fãs. Depois de um terceiro lugar em 2022/2023 no campeonato de estreia de Ten Hag, o time terminou o de 2023/2024 em oitavo lugar, só obtendo vaga em torneio europeu (Liga Europa) porque ganhou a Copa da Inglaterra.

O Man United é o maior ganhar do Campeonato Inglês, com 20 títulos, à frente de Liverpool (19), Arsenal (13) e Man City (10).