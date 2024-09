São Paulo

Ler um livro é uma forma de estimular o cérebro e aliviar o estresse. Como setembro é o mês da saúde mental e da prevenção do suicídio, o blog selecionou cinco obras sobre o tema.

Os livros abaixo trazem dicas de especialistas para lidar melhor com a ansiedade e a depressão, desacelerar, melhorar a comunicação e desmistificar transtornos.

Leia, descanse, cuide-se e, se possível, reduza o tempo gasto nas redes sociais. Sua mente agradece.

Veja dicas de livros sobre saúde mental - Alina/Adobe Stock

"E Como Você Se Sente Em Relação a Isso?"

Joshua Fletcher, psicoterapeuta especializado em transtornos de ansiedade, escreve sobre seus próprios medos durante o atendimento de seus pacientes. Ao tornar sua posição mais humana e mostrar suas inseguranças, ele mostra que as sessões de terapia não precisam ser amedrontadoras.

Editora Sextante, 387 páginas, R$ 46,92 (impresso) e R$ 34,90 (ebook)

"Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas"

Em capítulos sobre filosofia, amor, ciúmes e até gatos, Clécio Branco, psicólogo clínico e coordenador de psicologia na clínica-spa Rituaali, faz um convite ao leitor para se aproximar da natureza e viver de um modo menos acelerado, sem sucumbir à exaustão da produtividade exacerbada.

Editora Clécio Ferreira Branco, 254 páginas, R$ 66,41 (impresso) e R$ 24,90 (ebook)

"Desaprendendo o Silêncio"

Elaine Lin Hering, palestrante e facilitadora especializada em comunicação, mostra como silenciamos a nós mesmos e a outras pessoas e de que forma quebrar esse ciclo de maneira consciente pode ser libertador tanto para a vida pessoal quanto para melhorar as relações profissionais.

Editora Fontanar, 312 páginas, R$ 89,90 (impresso, em pré-venda)

"Ninguém é Normal"

Antropólogo e pesquisador da saúde mental, Roy Richard Grinker traça um panorama histórico e cultural para contar como pessoas neurodivergentes foram estigmatizadas ao longo dos anos e como falar sobre o tema nas últimas décadas ajudou a desmistificar os transtornos mentais.

Editora Arquipélago 416 páginas, R$ 92,21 (impresso) e R$ 54,90 (ebook)

"Viver Com Ousadia"

A psicóloga brasileira Luana Marques, professora de psicologia da Escola de Medicina de Harvard, nos EUA, mistura episódios de sua trajetória profissional com técnicas de TCC (terapia cognitivo-comportamental) para mostrar como lidar com situações desconfortáveis e viver bem mesmo com transtorno de ansiedade e de pânico.

Editora Sextante, 240 páginas, R$ 39,50 (impresso) e R$ 28,49 (ebook)

Siga o blog Saúde Mental no Twitter, no Instagram e no Facebook.