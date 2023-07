Zé Celso, criador do Teatro Oficina, em ensaio para a revista Serafina, da Folha, em outubro de 2016 - Daniel Kaljmic

A cortina corre e esconde o palco.

O ator não surge para receber os aplausos.

Não há mais o ator, a plateia não aplaude.

A plateia chora convulsivamente.

Cadê o ator?

Há quem jura que viu

Um cortejo de vestais e corifeus saindo pelos fundos do Teatro

A carregar o corpo do ator.

Para o Olimpo, creio eu.

Só poderia ser.

Partiu Zé Celso.

Morte trágica como seu teatro trágico.

"Bacantes", "Ham-let", "Fédro".

Trágico tupiniquim como "Roda Viva",

"Os Sertões", "Pequenos Burgueses", "Os Inimigos".

"Na Selva da(s) Cidade(s)" plantou o "Oficina",

Concebido no ano 58, no Largo São Francisco;

Mais que uma "Ágora", mais que um Templo,

Um "Theatron"

Como o de Epidauro.

Vai Zé Celso, vai

"Gracias Señor"

Clarét, 72, é advogado e poeta.

O blog Praça do Leitor é espaço colaborativo em que leitores do jornal podem publicar suas próprias produções. Para submeter materiais, envie uma mensagem para leitor@grupofolha.com.br