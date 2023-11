Café da manhã, breakfast, petit-déjeuner, desayuno e assim vai.

São diversos os nomes dados à primeira refeição do dia, assim como são diferentes os seus costumes alimentares. O conteúdo varia desde o simples cafezinho ao mais farto café da manhã com frutas, pães diversos, queijos, presuntos, sucos etc.

Café da manhã real. Ou presidencial. Ou parlamentar.

Sim, café da manhã parlamentar! Aliás, nunca vi alguém comer tanto quanto deputado, senador e político em geral. Só se reúnem à beira de uma farta mesa guarnecida por toalhas e guardanapos de linho, louças finas e talheres pesados, bem servida por atenciosos garçons que, certamente, devem ouvir coisas do arco da velha.

Outro dia vi a lista do que se come num café da manhã parlamentar. Se eles comerem tudo aquilo, não sobra tempo para discutirem nada. Sem entrar no mérito da coisa, mas entrando, a comilança é uma ofensa aos milhões que passam fome pelo país afora e aos milhões que ralam e matam um leão por dia para sobreviverem e pagarem escorchantes impostos. E são esses milhões e milhões de brasileiros que pagam essa conta muito cara.

Pensando bem, talvez essa conta não seja tão cara assim. Enquanto se empanturram, eles não têm tempo de fazer lambanças. Afinal de contas, dizem que o Brasil só cresce durante a noite, quando eles estão dormindo.

