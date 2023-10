Quem se senta à mesa com Lula?

São Paulo

Em 27 de outubro, dia de seu aniversário, o presidente Lula (PT) recebeu dezenas de profissionais da imprensa no Palácio do Planalto para um café da manhã. As imagens do mandatário ao lado da primeira-dama em uma mesa repleta de jornalistas resultaram em uma série de criticas na redes sociais.

O rebuliço aconteceu porque o presidente, que escreveu no antigo Twitter ter tido um diálogo em clima democrático e "na maior civilidade" com representantes da imprensa, e segundo o qual raça e gênero não são critérios para suas decisões, recebeu apenas convidados brancos.

O presidente Lula (PT) conversa com integrantes da imprensa durante o dia de seu aniversário, em Brasília - Ricardo Stuckert-27.out.23/PR/Divulgação

Um dos apontamentos feitos por internautas é verdade: se o mandatário tivesse convidado veículos sem especificar nomes de jornalistas, seria da grande mídia a responsabilidade de enviar representantes diversos —que, sabemos, são minoria em Brasília.

Por outro lado, portais e agências de notícias voltados à temática racial dizem sequer terem sido convidados. Formados majoritariamente por profissionais pretos e pardos, não haveria dúvidas de que seriam representados por esses grupos.

Mas chefes de Estado não convidam qualquer um à mesa e não delegam a entes externos suas decisões. Os convites para o aniversário de Lula foram nominais, cabendo a ele, que perdeu a terceira mulher do alto escalão do governo na última semana e que se recusa a indicar uma ministra negra ao STF (Supremo Tribunal Federal), a escolha de convidar jornalistas negros para o evento.

Como todo posicionamento é político e, felizmente ou não, se baseia em critérios de raça e gênero, não é de se espantar que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, tenha conseguido reunir jornalistas negras para um café da manhã.

Em 25 de julho, ela organizou um encontro 100% formado por profissionais renomadas, competentes e de diferentes regiões do país.

Se tivesse sido assim com Lula, mais do que um diálogo pacífico, seus convidados negros trariam as perspectivas do povo e aumentariam o nível de democracia do encontro. Afinal, 56% da população brasileira é negra, segundo o IBGE.