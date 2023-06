São Paulo

O livro "Mar de Histórias", do bloco afro Ilú Obá de Min, celebra os 20 anos do grupo em um título que reúne quase 300 relatos. As mulheres e crianças, em maioria negras, que integram o conjunto contaram em texto e imagem como o bloco transformou suas vidas.

O lançamento do livro acontece na Biblioteca Mário de Andrade, região central da capital paulista, no sábado (1º), às 16h. A edição é comemorativa e não será vendida, um número limitado de exemplares será distribuído gratuitamente durante o evento.

Percussionistas do bloco Ilu Obá de Min, durante apresentação no bairro da Barra Funda, zona oeste da cidade - Adriano Vizoni - 20.fev.23/Folhapress

Além das integrantes do bloco, fotógrafos que acompanharam os desfiles do Ilú, ao longo dos 20 anos de apresentações, foram homenageados em um fotolivro comemorativo que também será lançado no sábado, o "Mar de Histórias - Retratos de Ilú Obá De Min".

O trabalho de curadoria e organização das duas décadas do Ilú foi feito durante três anos por um conselho editorial de nove mulheres. Entre elas está Valerya Borges, uma das coordenadoras do grupo.

Segundo ela, foi um desafio organizar histórias tão diferentes em um único livro. Para isso, elas reuniram em texto a mesma formação que apresentam nos desfiles do carnaval paulista.

"Quando você abre o livro você vê o Ilú na avenida", diz Valerya.

Ela explica que o bloco desfila em grupos, chamados de naipes: as cantoras, as dançarinas, as alfaias (instrumento de percussão comum no maracatu), os agogôs, os djembes (tipo de tambor originário da África ocidental), os xequerês e os pernaltas — único naipe em que homens participam.

Assim, pelos naipes, estão organizados os relatos no livro de autoria coletiva. As crianças também foram convidadas a participar, algumas desenharam o que o Ilú significa para elas. Nos desfiles, elas saem à frente de cada grupo.

Os exemplares estão restritos às unidades entregues no lançamento. Segundo Valerya, a intenção é de que o volume de relatos seja reeditado e lançado para venda.

Tradicionalmente, os desfiles do Ilú homenageiam mulheres negras de destaque na cultura brasileira, este ano a escolhida foi a ativista e escritora Sueli Carneiro. Em 2020, antes do início da pandemia, o cortejo homenageou a compositora Lia de Itamaracá. A representação de orixás e cânticos que celebram o candomblé também são presentes nas apresentações.