São Paulo

Nos dias 11 e 12 de novembro, o Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, em São Paulo, recebe a primeira edição da Feira Literária Afro-Brasileira Carolina Maria de Jesus (Flab). O evento conta com oficinas de escrita criativa, mesas de discussão e contação de histórias para celebrar a literatura negra.

Durante o mês da Consciência Negra, o museu localizado no Parque Ibirapuera tem entrada gratuita. A programação será dividida em três espaços: marquise, teatro e biblioteca, que leva o nome da autora homenageada. As atividades acontecem das 11h às 18h.

Além de celebrar grandes nomes da literatura brasileira como a própria Carolina Maria de Jesus, a Flab reunirá editoras e selos comandados por pessoas negras como a Malê, Me Parió, Aziza, Editora Feminas, selo Dandaras e Editora Mjiba para debater sobre a participação negra no mercado literário.

A escritora Vera Eunice, filha da autora homenageada, participará da mesa de abertura da Flab, no sábado (11), às 11h. Contação de histórias, saraus e discotecagem com a DJ Vivian Marques, também fazem parte da programação do dia.

No domingo (12), a programação conta com apresentação de teatro para crianças, oficina de escrita, mesa de debate sobre HQs, com a presença dos quadrinistas Marcelo D’Salete e May Solimar, além de um cortejo do Bloco Afro Ilú Obá de Min.