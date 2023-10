São Paulo

Levantamento feito pelo movimento Pra Ser Justo com base em 310 emendas à proposta de Reforma Tributária apresentadas no Senado até a quarta-feira da semana passada (4) mostra que 46% são pedidos para aumentar o número de exceções.

"Essas propostas vão no sentido de piorar o funcionamento do IVA [Imposto sobre Valor Adicionado], de gerar complexidade, falta de transparência, cumulatividade, custo mais alto. Por mais que os senadores digam que é muito importante reduzir a carga, simplificar a vida das empresas e das pessoas, na prática, o que eles estão apresentando vai no sentido oposto, de piorar a qualidade da reforma", afirma Renata Mendes, diretora e cofundadora do Pra Ser Justo.

