São Paulo (SP)

Hoje em dia quem compra uma televisão nova muito provavelmente adquire um produto fabricado na Zona Franca de Manaus. Se não for o caso, o produto então é fruto de importação. Entretanto nem sempre foi assim e a maioria das fábricas eram localizadas em São Paulo.

Vendedor de loja de departamentos apresenta modelos de televisores disponíveis para a venda em 1973 - Divulgação

Eram outros tempos, com aparelhos de tubo e valvulados onde a tecnologia embarcada era drasticamente inferior aos modernos televisores de hoje, dotados de sistema operacional, diversas opções de conectividade e baixo consumo de energia. A Zona Franca, idealizada em 1957 por Juscelino Kubitschek, só seria realidade em 1967.

O primeiro aparelho televisor fabricado no Brasil foi justamente produzido na cidade de São Paulo pela Semp, sigla que significa Sociedade Eletro Mercantil Paulista, no ano de 1951. A fábrica pioneira, cujo galpão ainda existe, ficava na rua Ubaldino do Amaral, bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo. Posteriormente, em 1958, a Semp abriu novas instalações na avenida João Dias, em Santo Amaro, zona sul da capital, cuja fábrica foi demolida em 2015.

Ilustração e foto da fábrica de televisores SEMP publicada nos jornais paulistanos em 1958. Localizada na avenida João Dias, Santo Amaro, foi demolida em 2015. - Divulgação

No entanto outros endereços de fabricantes ainda resistem espalhados pela cidade, boa parte delas na zona leste de São Paulo. Vamos conhece-las?

WINDSOR S/A INDÚSTRIAS ELETRÔNICAS

De longe a fábrica de televisores mais preservada de São Paulo a Windsor começou na produção de rádios em 1948 e fez história com aparelhos de TV a partir da década de 1950 no bairro paulistano do Belenzinho. Sua fábrica foi instalada no galpão industrial de uma antiga fábrica de tecidos de seda na rua Lopes Coutinho.

Antiga fábrica de televisores Windsor na rua Lopes Coutinho, bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo. Galpão industrial está bem preservado. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

A Windsor era conhecida por possuir um corpo técnico muito esmerado, além de uma equipe totalmente dedicada ao desenvolvimento de caixas para os televisores, que eram produzidos em madeira. Um de seus artistas responsáveis pelo design dos aparelhos era o famoso cenógrafo e figurinista ítalo-brasileiro Aldo Calvo. A empresa encerrou suas atividades no início da década de 1960.

COLORADO RÁDIO E TELEVISÃO S/A

A Vila Mariana também foi agraciada com uma fábrica de televisores, cuja marca foi bastante famosa e popular na década de 1970. A Colorado produziu televisores preto e branco e coloridos e tinha sua fábrica localizada no número 1065 da rua Afonso Celso.

O aparelho televisor da marca Colorado vinha com pezinhos removíveis e podia dispensar ser colocado em mobília. Marca durou até 1979. - Divulgação

Alguns modelos da marca fizeram muito sucesso por todo o Brasil, como os da linha Colorado RQ, sigla que significava "reserva de qualidade". A marca investia pesado em publicidade, geralmente com artistas que estavam em destaque na televisão brasileira. Mas de todos os seus "garotos propaganda" o mais célebre deles foi sem dúvida Pelé. O Rei do Futebol aparecia em anúncios em revistas, intervalos comerciais e até fazia visita nas lojas de eletrônicos.

Apesar do marketing agressivo e da ótima qualidade de seus aparelhos, a Colorado não aguentou a concorrência dos fabricantes que estreavam na Zona Franca de Manaus e encerrou suas atividades em 1979.

Fotografia de 2013 da antiga fábrica Colorado Rádio e Televisão S/A na rua Afonso Celso, Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Imóvel ainda existe mas está descaracterizado. - Google Street View

Mesmo com o fechamento da fábrica seu galpão industrial sobreviveu preservado, vazio em alguns momentos e alugado em outros, até ser vendido em 2013 para o poder judiciário de São Paulo, ocasião que não foi demolido mas completamente reformado e que de na da lembra visualmente a antiga fábrica. Lá funciona atualmente o Fórum Regional III Jabaquara.

TELESTASI LTDA

Marca menos conhecida entre as citadas aqui, a Telestasi só é lembrada no bairro onde ficava sua fábrica, a Mooca, pelos moradores mais antigos. Entretanto é possível que sua antiga fábrica, um pequeno galpão localizado na rua Clemente Bonifácio, desperte a curiosidade de todos que passam por lá. O motivo? Basta olhar para a fachada.

Antiga fábrica de televisores Telestasi no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo. A sigla TV permanece na fachada até os dias atuais. - Douglas Nascimento/São Paulo Antiga

Embora não reste mais nada da antiga fábrica, alguém teve um gesto bacana ao não remover as inscrições "TV" erguida em concreto no tempo que a Telestasi funcionava neste endereço.

A marca, que iniciou as atividades em 1966, era muito conhecida por seus amplificadores e rádios transistorizados. Ela também não existe mais e no seu antigo endereço funciona uma oficina.