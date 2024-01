São Paulo

Na noite de sábado (13), a participante do BBB24 Alane, 24, desmaiou enquanto tinha uma conversa tensa com Nizam, 32. Ela foi atendida por uma equipe médica, ficou bem, e pôde voltar para o programa.

O apresentador Tadeu Schmidt, ao abrir a edição daquela noite, disse: "Alane estava conversando com Nizam, contando da treta do Nizam com a Vanessa Lopes, e ela ficou muito nervosa e desmaiou".

A própria Alane, ao voltar para a casa, disse a outros participantes que desmaiou porque teve uma crise de ansiedade.

Durante uma crise ansiosa ou de pânico, os sintomas mais comuns são a falta de ar, tremores, sensações de frio ou calor e pensamentos acelerados e confusos.

Em algumas pessoas, a tensão pode ser tão grande que causa o desmaio, segundo a psiquiatra Jessica Martani.

"Isso acontece porque em situações de estresse intenso ocorre a liberação de diversas substâncias neuroquímicas, uma delas é adrenalina. Hoje sabemos que grandes quantidades de adrenalina podem levar a uma diminuição temporária na pressão arterial, o que ocasionar episódios de desmaios conhecidos como síncope vasovagal", explica a médica.

A síncope vasovagal ocorre quando há uma reação exacerbada do nervo vasovagal, que faz parte do sistema parassimpático e ajuda na regulação circulatória no nosso corpo.

"A resposta extrema, em situações de grande estresse, pode ocasionar na liberação de adrenalina, levando a uma diminuição temporária da pressão arterial e ao desmaio", diz Martani

A psiquiatra ressalta que condições ambientais extremas, como calor intenso, podem contribuir para desidratação e uma queda da pressão arterial adicional, agravando o caso.

Como evitar uma reação vasovagal?

Por ser uma reação autonômica do corpo, muitas vezes é difícil evitar o desmaio durante a crise de ansiedade, afirma a médica.

Mas tentar desviar o foco do gatilho estressor, interromper a discussão e mudar de ambiente, praticar técnicas de respiração e de relaxamento para se acalmar no momento e, em algumas situações de queda de pressão, deitar de modo que as pernas fiquem mais elevadas do que a cabeça, são formas de evitar um desmaio.

Martani observa que cada caso deve ser avaliado e tratado por um ou até mais médicos de diferentes especialidades, como psiquiatras e cardiologistas.

