No dia 19 de janeiro, a influenciadora Vanessa Lopes, 22, participante do BBB24, desistiu do programa após apresentar confusão mental.

Neste domingo (18), ela conta no programa Fantástico, da Globo, que teve um quadro psicótico agudo.

O psiquiatra Adilon Harley Machado, da clínica Espaço Arquétipo, explica que o episódio psicótico agudo é uma emergência psiquiátrica caracterizada por alteração da percepção da realidade, desorganização do pensamento e do conteúdo do discurso, podendo se manifestar com delírios e alucinações, agitação psicomotora e perda do juízo crítico.

"Um episódio agudo pode marcar o início de um transtorno psicótico, como esquizofrenia, transtorno bipolar ou quadros de depressão psicótica, ou ser causado fatores orgânicos, quadros infecciosos, traumas cerebrais ou até mesmo fatores oncológicos," diz Machado. "Ainda devemos considerar na investigação fatores extrínsecos como uso de substâncias químicas, como álcool e outros psicoativos."

O psiquiatra observa que qualquer pessoa pode desenvolver um episódio psicótico, mas fatores de risco específicos aumentam a incidência consideravelmente, como uso de substâncias, histórico familiar, outra condição psiquiátrica anterior e até mesmo fatores como imigração podem ser desencadeantes.

"É importante ressaltar que os episódios agudos, quando identificados precocemente, têm boa evolução clínica. Quando a origem for orgânica ou por uso de substâncias é imprescindível tratar a causa e interromper o uso dessas substâncias", afirma Machado.

Durante o curso do episódio, afirma o médico, é importante o uso de medicamentos antipsicóticos para estabilização do quadro. "É importante destacar que muitos casos podem evoluir para diagnósticos definitivos em psiquiatria e necessitar de tratamento crônico, como no caso da esquizofrenia e do transtorno bipolar."

Para ajudar uma pessoa que está enfrentando esse quadro, o psiquiatra diz que é importante identificar uma mudança súbita de comportamento. "É fundamental uma rede de apoio fortalecida e o contato mais urgente com profissionais especializados para a investigação clínica diagnóstica, lembrando que em muitos casos pode ser necessária internação hospitalar para observação em segurança da evolução do quadro do paciente", diz.

"Ressalto que a investigação de um episódio psicótico é minuciosa, requer exames laboratoriais e de imagem, além de uma extensa avaliação clínica, sendo totalmente irresponsável qualquer diagnóstico realizado a partir de recortes extraídos da TV ou internet", afirma Machado.

