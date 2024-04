São Paulo

O Sesc São Paulo realizará, de 10 a 21 de abril, a sétima edição da Inspira - Ações para uma Vida Saudável, uma série de atividades voltadas à saúde mental e ao bem-estar.

Serão mais de 170 oficinas, fóruns, palestras, cursos, vivências e intervenções artísticas, a maioria gratuita e aberta a todas as pessoas, em 38 unidades, na capital, Grande São Paulo, litoral e interior.

Um dos destaques da programação é o bate-papo entre o psicanalista Christian Dunker, o educador e palhaço Cláudio Thebas, autores do livro "O palhaço e o psicanalista - Como escutar os outros pode transformar vidas", e a neurocientista Lia Rossi no encontro Escuta e comunicação: vozes da psicanálise, neurociência e palhaçaria, que será realizado no dia 17, das 19h às 20h30, no Sesc 24 de Maio.

O Sesc Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, terá vivência de meditação com tambores - Paula de Lira/Divulgação

O conhecimento de povos indígenas sobre bem-estar, alimentação e relação com a natureza serão abordados em palestras com especialistas e pesquisadores de origem indígena, como Geni Nuñez, que estará em um dos debates de Cartas ao que vai nascer: Aquilombamento, construção do futuro ancestral, no dia 11, das 19h30 às 21h30, no Sesc Avenida Paulista.

O Centro de Pesquisa e Formação, na Bela Vista, promoverá o curso Aquilombamento - diálogo arte, cuidado e ancestralidade, no qual convidados conversarão a partir desse termo contemporâneo, que abarca parte do legado teórico-conceitual da função política e simbólica dos quilombos.

O Sesc Santo Amaro vai sediar a Feira da Saúde, com atividades como massagens terapêuticas, avaliação postural, orientação nutricional e aferição de pressão e níveis de glicemia, visando estimular e orientar as pessoas sobre a importância do acompanhamento da saúde de forma regular.

Vivências com uso de tambores para meditação e o controle da ansiedade, oficinas de meditação budista, palestras sobre ioga e ayurveda (medicina tradicional indiana) e aulas de diferentes tipos de dança também integram as atividades tanto das unidades na capital, como no interior e litoral do estado.

Veja abaixo alguns destaques do Inspira – Ações para uma Vida Saudável 2024. A programação completa está no site sescsp.org.br/projetos/inspira

CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO

SESC 24 DE MAIO

Escuta e comunicação: vozes da psicanálise, neurociência e palhaçaria

O psicanalista Christian Dunker e o educador e palhaço Cláudio Thebas, autores do livro "O palhaço e o psicanalista - Como escutar os outros pode transformar vidas", participam de uma conversa com a neurocientista Lia Rossi, no qual a temática escuta e comunicação será tratada de forma divertida, sensível e profunda.

Com Christian Dunker, Claudio Thebas e Lia Rossi. Quando: 17/4 (quarta-feira), das 19h às 20h30. Não recomendado para menores de 16 anos. Grátis. Ingressos 1h antes; sescsp.org.br/unidades/24-de-maio

CENTRO DE PESQUISA E FORMAÇÃO

Aquilombamento: diálogos entre arte, cuidado e ancestralidade

Em três encontros, o curso tem como objetivo apresentar múltiplas narrativas que articulam experiências culturais, como a força política ancestral africana, na construção de novos modos de sociabilidade.

Cosmologia Bantu e o cuidado da afrodiáspora brasileira

Com Vagner Gonçalves da Silva, Tiganá Santana e Tadeu de Paula. Quando: 19/4 (sexta), das 19h às 21h30.

Aquilombamento, Cultura e Saúde Mental

Com Ricardo Teixeira, Felipe Choco e Emiliano Davi.

Quando: 20/4 (sábado), das 10h às 12h30.

Mulheres Negras e as estratégias de aquilombamento

Com Mariléa de Almeida, Rachel Gouveia e Katiara. Quando: 20/4 (sábado), das 14h30 às 17h. Sala 7 - Sofá bege. Não recomendado para menores de 16 anos. R$ 50,00 / R$ 25,00 / R$ 15,00. Inscrições: sescsp܂org܂br/inspira

SESC AVENIDA PAULISTA

Cartas ao que vai nascer: Aquilombamento, construção do futuro ancestral

Os convidados dessa série de bate-papos receberam o mesmo convite: escrever cartas ao que vai nascer. Os encontros são desdobramentos do projeto Aquilombamento nas Margens, realizado no ano passado, que teve como objetivo disponibilizar ferramentas necessárias a um letramento racial radical, com a intenção de atuar nos efeitos do sofrimento psíquico marcados pelo trauma do racismo.

Início-meio-início

Com Deivison Faustino, professor da Unifesp; Emiliano Camargo, psicólogo e psicanalista; Estefânia Ventura, enfermeira no CAPS da Brasilândia; e Maria Lúcia da Silva, psicóloga, psicanalista e artivista. Quando: 10/4 (quarta), das 19h30 às 21h30.

Confluências

Com Geni Núñez, ativista indígena, escritora e psicóloga; Kwame Yonatan, psicanalista e psicólogo clínico; Laura Lanari, professora da UFSC; Lia Vainer, psicanalista e advogada; e Tatiana Nascimento, cantora, compositora e escritora. Quando: 11/4 (quinta), das 19h30 às 21h30. Praça. Não recomendado para menores de 16 anos. Inscrição: sescsp܂org܂br/inspira

SESC CAMPO LIMPO

Vivência sonora meditativa terapêutica

Por meio da geração e manipulação de frequências sonoras produzidas ao vivo por gongos, tambores, pirâmides sonoras de cristal, entre outros, é conduzida uma meditação que visa bem-estar, equilíbrio e harmonia. A técnica proporciona ainda relaxamento, regeneração celular, alinhamento e harmonização de nossas funções corporais, emocionais e mentais. Pouco conhecida aqui, esse tipo de vivência é conceituada internacionalmente.

Com Adriano Machado. Quando: 18 e 19/4 (quinta e sexta), das 17h às 18h. Tenda Praça. Não recomendado para menores de 12 anos. Grátis.

SESC GUARULHOS

Banho sonoro

Bem-estar por meio de um estado meditativo e de relaxamento é o objetivo desta vivência. A cura pelo som é uma das mais antigas formas de cura conhecida pelo homem e já era utilizada pelas antigas civilizações da China, Egito, Grécia e Índia. Nesses banhos, o indivíduo, deitado sobre um tapete ou uma coberta, é imerso em sons ao vivo, como uma massagem de som, para aliviar angústias psíquicas e mentais.

Com Thiago Nistal, musicoterapeuta. Quando: 13/4 e 14/4. (sábado e domingo), das 10h às 14h, sessões a cada 60 minutos. Sala 5. Livre. Grátis.

SESC PINHEIROS

Bem Viver Oriental/Ocidental

Encontro que busca propor reflexões e apresentar iniciativas capazes de impactar positivamente a qualidade de vida dos indivíduos. O foco será apresentar diferentes conceitos de bem-viver, em sociedades indígenas, africanas e orientais.

Com Gen Kelsang Mudita, professora do Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi em São Paulo. Quando: 20/4 e 21/4, (sábado e domingo), das 10h15 às 11h30. Praça. Livre. Grátis.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

SESC POMPEIA

FÓRUM MULHERES, TRAVESTIS E TRANSMASCULINAS

O Fórum de Saúde das Mulheres, Travestis e Pessoas Transmasculinas abre espaço para reflexões sobre saúde, direitos e acesso, sem estigmas de gênero e sexualidade.

Como se estabelece o pensamento em saúde hoje?

Bate-papo sobre compreender a saúde para além da doença em sociedades industriais ocidentais, modernas e capitalistas.

Com Sofia Favero, psicóloga e pesquisadora; Vanessa Fredrich, médica. Mediação: Helena Vicente, ativista, travesti, graduanda em psicologia. Quando: 16/4 (terça), às 10h30.

Olhares sobre o cuidado diverso

Encontro de saberes sobre a confluência das expressões culturais como ferramenta de cuidado e promoção da saúde, com o objetivo de expor fatores que influenciam hoje o desenvolvimento da saúde, a partir de histórias e perspectivas individuais que podem revelar experiências coletivas.

Com Jaqueline Conceição, do Coletivo Di Jejê; Kellen Natalice Vilharva (Xamiri Hu'y Rendy), indígena guarani kaiowá, doutoranda em clínica médica na Unicamp; Leonardo Peçanha, doutorando em saúde coletiva na Fundação Oswaldo Cruz. Mediação: Brune Mantese, antropólogue-cabeleireire, ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Quando: 16/4 (terça), às 12h30.

Mulheres negras e ancestralidade: o que o SUS tem a ver com isso?

A roda de conversa propõe uma reflexão acerca de estratégias para a promoção da saúde de mulheres negras a partir de sua ancestralidade, alicerçadas nas tecnologias transmitidas pelas mais velhas, por meio da oralidade e observação.

Com Leila Rocha. Quando: 16/4 (terça), às 15h30.

Saúde da pessoa gorda

Oficina aborda saberes decolonizados, calcados em redes nacionais e internacionais de pesquisa, que demonstram que a gordofobia atua no saber médico, na patologização e medicalização das pessoas gordas. No Brasil, os estudos ativistas transdisciplinares das corporalidades gordas enfrentam dois obstáculos principais: baixa visibilidade e preconceito epistemológico.

Com Malu Jimenez. Quando: 16/4 (terça), às 15h30.

Políticas de saúde integral da população LGBTQIAPN+

Roda de conversa para discutir as políticas de saúde integral da população LGBTQIA+ com espaço para trocas, fala e escuta.

Com Neon Cunha. Quando: 16/4 (terça), às 15h30.

Encerramento - O que você faz com seus privilégios?

Propõe reflexões sobre questões relacionadas à transexualidade, aos corpos LGBTIAPN+ e compartilha histórias e narrativas de sua vida em uma perspectiva de como entender sobre privilégios, pluralidade de bandeiras, acesso e diálogo são caminhos para construir uma cidade que seja, de fato, para todas as pessoas.

Com Neon Cunha. Quando: 16/4 (terça), às 17h30. Teatro. Grátis. Não recomendado para menores de 18 anos. Inscrições: sescsp܂org܂br/inspira

SESC SANTO AMARO

Feira da Saúde

Com massagens terapêuticas, avaliação postural, orientação nutricional, aferição de pressão e níveis de glicemia, o evento visa estimular e orientar as pessoas sobre a importância do acompanhamento da saúde de forma regular. Estudos evidenciam a importância de medidas preventivas e/ou de diagnósticos em estágio inicial, que podem facilitar tratamentos, reduzir danos e diminuir gastos.

Quando: 6/4 (sábado), das 11h às 17h. Ginásio de esportes. Não recomendado para menores de 16 anos. Grátis.

INTERIOR E LITORAL

SESC BERTIOGA

Biodanza

Vivência de Biodanza, sistema de desenvolvimento e integração humana que favorece a expressão das emoções, melhora o equilíbrio orgânico e estimula o prazer de viver. Por meio de movimento, música e expressão, a aula permite o equilíbrio do humor endógeno e dos processos de prontidão para a ação e de relaxamento para a recuperação física e emocional.

Com Fábio Bernardes, psicólogo clínico e psicocorporal, professor de biodanza. Quando: 6/4 a 21/4, aos sábados, das 9h às 11h. Praça das Palmeiras - Reserva Natural. Livre. Grátis. Retirada de ingressos com 30 minutos de antecedência.

SESC BIRIGUI

Sankofa, autocuidado e sabedoria oral africana

Uma exposição teórica com vivências práticas sobre a sabedoria do passado, a história e os costumes ancestrais africanos de autocuidado e saúde. A proposta é resgatar conceitos chave de saúde integral e mental, para mudar o presente e permitir um futuro mais equilibrado na relação com a natureza em nós.

Com Pedro Costa, formado em hatha ioga e terapeuta em ayurveda. Quando: 10/4 (quarta), 19h30 às 21h. Teatro. Livre. Grátis. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

SESC REGISTRO

Cultura e saúde: uso de plantas medicinais através do conhecimento tradicional

Encontro com agricultores quilombolas, viveiristas e coletores de sementes, no qual serão transmitidos conhecimentos tradicionais associados às plantas da Mata Atlântica para o cuidado com a saúde, além de ensinamentos sobre etnobotânica e formas de plantio, manipulação de extrato alcóolico e como plantar muda para cultivo doméstico.

Com Bianca Magdalena e agricultores quilombolas, viveiristas e coletores de sementes. Quando: 19/4 (sexta), 14h às 17h (turma 1); e 20/4. Sábado, 14h às 17h (turma 2). Sala de Múltiplo Uso 3. Não recomendado para menores de 16 anos. Grátis. Retirada de senhas com 30 min de antecedência.

Saúde e cuidado nos saberes das mulheres indígenas do Rio Negro

No encontro, serão abordados conhecimentos em saúde a partir das cosmovisões dos povos indígenas do Rio Negro. O compartilhamento dessas informações entre as mulheres indígenas é parte do resguardo do corpo, da mente e do território. Esses saberes vêm ganhando cada vez mais espaço e força não só dentro das suas comunidades e a proposta é dialogar também sobre como eles têm encontrado espaço e influenciado a academia.

Com Elizangela Baré, mestre em saúde pública e liderança na Terra Indígena Cué-Cué; Francy Baniwa, doutoranda em antropologia, nascida na Terra Indígena Alto Rio Negro. Mediação de Guaciane Gomes, liderança da aldeia Tapirema, em Peruíbe. Quando: 17/4 (quarta), das 19h às 21h30. Auditório. Livre. Grátis.

Siga o blog Saúde Mental no Twitter, no Instagram e no Facebook.