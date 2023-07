São Paulo

O Governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou o lançamento de duas chamadas públicas com o objetivo de fomentar, valorizar e difundir atividades e ações artístico-culturais. Com um investimento total de R$ 21 milhões, as iniciativas serão geridas pela organização social Amigos da Arte que inclui entre as modalidades beneficiadas o breakdance, DJs, slams, batalhas de rima, sound systems.

As chamadas públicas surgiram em resposta a solicitações dos municípios paulistas, que clamaram por prazos maiores para inscrições. Em anos anteriores, o cadastro era realizado em um período de apenas 25 dias, o que dificultava a participação de muitas cidades. Neste ano, as interessadas terão prazo estendido para se inscrever, entre 29 de junho e 31 de outubro.

Slam das Minas-SP celebra sete anos em evento especial na Casa das Rosas - Bruna Monique

Para fornecer mais detalhes e esclarecimentos sobre a participação dos municípios, a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, e o diretor-geral da Amigos da Arte, Glaucio Franca, estarão disponíveis em um webinar que será realizado logo após o lançamento. Os interessados poderão acompanhar o evento pelo canal do YouTube da Secretaria, que ficará aberto para dúvidas.

O objetivo das chamadas públicas é atender pelo menos 450 cidades por meio de cinco programas: "Revelando SP", que compõe a primeira chamada, e "Atendimento Técnico aos Municípios" (ATM), "Circuito Cultural", "Apoio a Festivais" e "Cultura Urbana", que compõem a segunda chamada.

O programa "Revelando SP" contará com um investimento de R$ 7,3 milhões e tem como meta a participação de pelo menos 100 municípios. Trata-se do maior programa de divulgação e fortalecimento de culturas tradicionais paulistas, que este ano terá duração de oito dias, sendo quatro dias na capital, previsto para outubro, e quatro em São José dos Campos, em novembro, na região do Vale do Paraíba.

O programa "Atendimento Técnico aos Municípios" (ATM) tem como meta contemplar pelo menos 100 municípios, com um investimento de até R$ 16 mil por cidade, totalizando R$ 1,6 milhão. O ATM oferecerá apoio para artistas ou estruturas para festas, celebrações, feiras e demais eventos culturais que promovam a valorização e o desenvolvimento cultural local, identidades regionais e a história das cidades paulistas.

Outro programa é o "Apoio a Festivais", que tem como objetivo promover ações de difusão e desenvolvimento cultural, além de impulsionar a economia criativa. Os festivais apoiados deverão ter no mínimo dois dias de duração e contarão com cachês para artistas, curadoria ou comissão julgadora, licenciamento de conteúdos para exibição durante o evento e premiação para concursos. A expectativa é que pelo menos 30 municípios estejam aptos a receber até R$ 100 mil, totalizando um investimento de R$ 3 milhões.

Por fim, o programa "Cultura Urbana" visa apoiar eventos e expressões culturais relacionadas à intervenção e ocupação do ambiente urbano, como murais, instalações, grafite, breakdance, DJs, slams, batalhas de rima, sound systems, eventos de hip-hop, entre outros. A Secretaria da Cultura espera contemplar pelo menos 120 cidades, com um investimento de até R$ 23 mil por município. O valor total do investimento é de R$ 2.760.000 destinados a cachês artísticos, júris, comissões de seleção e premiação, além de infraestrutura.