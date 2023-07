São Paulo

A trajetória musical de Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, a dupla Prettos, completa uma década de sucesso e talento. Com mais de 25 anos de carreira e canções imortalizadas na voz de artistas renomados como Beth Carvalho, Alcione e Jair Rodrigues, os irmãos têm muito a comemorar. Além disso, ambos foram integrantes do famoso grupo de pagode dos anos 1990, Quinteto em Branco e Preto, que marcou época com seu ritmo contagiante.

Prettos faz 10 anos e grava audiovisual com regravações de grandes sambas - Alex Pires

Acostumados a assumir várias funções, como cantores, instrumentistas, compositores, arranjadores e produtores, os irmãos decidiram seguir carreira juntos após o fim do Quinteto em Branco e Preto, surgindo a dupla Prettos em 2014. "Trouxemos o termo 'pagode' ao seu lugar de origem, não como um gênero musical, mas sim como uma reunião de pessoas cantando".

Além disso, os artistas foram fundadores da Comunidade Samba da Vela, que surgiu no início dos anos 2000. Essa roda de samba acontece todas as segundas-feiras na Casa de Cultura de Santo Amaro, região sul de São Paulo. O projeto se tornou uma referência para o surgimento de outras 100 comunidades de samba espalhadas pelo país.

Sousá comenta que a nostalgia é uma das fórmulas que deu certo ao longo dessa década de trajetória da dupla. "Nesses 10 anos, nosso desejo sempre foi despertar o inconsciente coletivo de todos aqueles que amam o samba, trazendo aquele sentimento puro de pertencimento, vivências, memórias e amor ao pagode".

Outro projeto idealizado pelos irmãos, em parceria com a produtora Margareth Valentim, diretora do Centro F. Cultural Cidade Tiradentes, é o Quintal dos Prettos. Essa roda de samba é realizada desde 2018 no Espaço Maria Zélia, no Belenzinho, região leste de São Paulo. O evento acontece durante quatro horas em formato acústico e conta com a participação de 10 músicos paulistas.

Em junho deste ano, os irmãos comemoraram 10 anos como dupla e gravaram o DVD "Prettos no Pagode". O evento foi realizado na Casa Natura Musical, na região oeste de São Paulo, e contou com as participações especiais de Maria Rita, da escola de samba Mocidade Alegre e Sombrinha. Oliveira comenta: "Estamos ansiosos para poder compartilhar com nosso público o audiovisual 'Prettos no Pagode', que está lindo! Nele, trazemos o termo 'pagode' ao seu lugar de origem, não como um gênero musical, mas sim como uma reunião de pessoas cantando samba independentemente do seu estilo".

O show apresentou sambas importantes, como "Nos Pagodes da Vida" e "Isso é Fundo de Quintal", do grupo carioca Fundo de Quintal, além de músicas autorais como "Novo Viver". "Elas tocam fundo nos corações dos amantes do samba. Isso lembra a forma antiga do estilo que se manifestava nas casas das famílias pretas em torno da mesa, onde comiam, bebiam e cantavam samba", conta Sousá.