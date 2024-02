São Paulo

A plataforma de streaming Globoplay anuncia o lançamento da série original "MC Daleste - Mataram o Pobre Loco" para o dia 23 de fevereiro, marcando os dez anos do inesquecível episódio que chocou o Brasil: o assassinato do funkeiro MC Daleste durante um show em Campinas. Este crime, que permanece impune até hoje, não só ceifou a vida de um talentoso artista mas também deixou um vazio na cena musical brasileira.

Produzida pelo Jornalismo da Globo, a série de quatro episódios promete uma imersão profunda na trajetória e na investigação do caso de Daniel Pellegrine, o MC Daleste, reunindo um acervo processual de quase mil páginas. Através de depoimentos exclusivos de familiares, testemunhas, artistas e autoridades envolvidas, a produção visa lançar luz sobre os detalhes dessa história trágica, buscando justiça e homenagem a um dos nomes mais influentes do funk ostentação.

Daniel Pellegrine, de 20 anos, conhecido como MC Daleste, que foi morto após levar um tiro durante um show realizado em Campinas, SP - Reprodução/Otavio Valle/Folhap

MC Hariel, um dos artistas entrevistados na série, desabafa sobre o preconceito enfrentado por ele e outros cantores de funk: "Funk ostentação para mim é superação, porque quando um rico anda de BMW não é ostentação. É normal do cotidiano dele, porque aquele carro é feito para aquela classe, né? Então, a gente conquista isso e vira ostentação, porque não pode ter também." Suas palavras ressaltam a luta contra a estigmatização do gênero e reforçam o funk como um símbolo de resistência e superação.

Daniel Pellegrine, conhecido artisticamente como MC Daleste, transcendeu sua origem na favela Jau, em São Paulo, para se tornar uma das vozes mais potentes do funk brasileiro. Com hits como "Mina de Vermelho" e "Mais Amor, Menos Recalque", Daleste não apenas dominou as paradas musicais, mas também inspirou uma geração de artistas a seguir seus passos. Sua morte, em 7 de julho de 2013, não só comoveu o país mas também reacendeu o debate sobre a violência contra artistas nas periferias.

A série chega em um momento de reconhecimento e celebração do funk como expressão cultural essencial. Em homenagem a Daleste, São Paulo comemora o Dia Estadual do Funk, uma lembrança da luta do artista por reconhecimento e respeito dentro do cenário musical. A influência de Daleste é evidente na continuidade de sua música, que ainda ressoa em festas e rádios, e no impacto que teve sobre outros artistas, como Glória Groove, que o homenageou em sua música "Vermelho".

O legado de MC Daleste é uma prova da força da música periférica em transcender barreiras, dialogar com questões sociais e inspirar mudanças. A série "MC Daleste - Mataram o Pobre Loco" não é apenas uma investigação sobre seu trágico fim, mas também uma celebração de sua vida, sua arte e a marca indelével que deixou no funk brasileiro. Com esta produção, o Globoplay não apenas presta uma homenagem merecida, mas também convida a uma reflexão sobre a cultura, a violência e a memória no universo da música de favela.