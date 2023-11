São Paulo

Gosto de vinho desde os 17 anos, ainda assim, levei muito tempo para descobrir o jerez. Antes de fazer o curso de sommelier, já tinha ouvido falar, mas achava que jerez fosse sempre um vinho doce. Fui conhecer direito só na época do curso. Aí apaixonei. Amo mais do que sorvete de chocolate. Como eu, existe um grupo de loucos por jerez mundo afora. Um grupo não tão grande, mas também não tão pequeno, de pessoas que muitas vezes trabalham com vinhos ou, pelo menos, entendem bastante do assunto.

Em alguns lugares, como a Inglaterra, essa moda se espalhou um pouco mais. Em Londres, há alguns bares de jerez, como o Pepito, o José ou o Moro. Na maioria dos países, no entanto, o consumo ainda é baixo se comparado com o que foi décadas atrás. Para se fazer conhecer pelo mundo, o Conselho Regulador de Jerez-Xeres-Sherry (os três nomes funcionam) criou a International Sherry Week, uma semana dedicada a eventos em torno do jerez em várias partes do mundo.

O jerez tem vários tipos, cada um deles com uma aparência, um conjunto de aromas e sensações diferentes - reprodução

Este ano, a Sherry Week acontece de 6 a 12 de novembro e completa dez anos. Eventos criados por bares, restaurantes, importadoras, escolas de vinhos e até por grupos de amigos podem ser marcados no site da Sherry Week. Até o momento, o Brasil tem 40, é um dos países que mais participa. Para acompanhar os eventos, que acontecem no mundo todo, basta acessar o site da Sherry Week (https://www.sherry.wine/sherryweek/events).

O jerez é um vinho fortificado espanhol da região da Andaluzia. Mais do que um vinho, ele é uma família de vinhos, com vários tipos e estilos, como o vinho do porto. A diferença é que o porto é sempre doce e o jerez pode ser tanto seco quanto doce. O seco é quase salgado. Combina muito com peixes e frutos do mar.

Daqui uns dias, devo visitar a cidade de Jerez de la Frontera, onde se produz esse vinho. Então, deixo para falar mais sobre origem, método de produção, diferentes estilos e tudo mais para depois da minha viagem. Contudo, não podia deixar passar a Sherry Week sem compartilhar com vocês a programação. Um dos grandes destaques é, sem dúvida, a feirinha de jerez, no sábado, dia 11, no restaurante Oka Caburé, em Pinheiros. É a primeira do estilo no Brasil. Lá você poderá provar todos os estilos de jerez.

Veja a seguir uma lista das atrações.

Durante toda a semana (de 6 a 12 de novembro)



Jiquitaia - O restaurante dos Jardins terá uma carta especial para a semana do jerez, com sete estilos diferentes e, no mínimo, 14 vinhos. Os preços variam de R$ 42,00 (taça de 150 ml de Real Tesoro Fino ou Real Tesoro Oloroso) a R$ 212,00 (taça de 150 ml de Viejo CP Palo Cortado). Opções de taças de 90, 150 e 250 ml. Sugestões de harmonização de petiscos e pratos do Jiquitaia. Carta de coquetéis com drinques com jerez.

Cepa - O restaurante do Tatuapé terá um prato criado especialmente para a semana, o carpaccio de curraleiro de abate tardio e molho supreme (R$ 69,00). Para acompanhar, taças de Sanchez Romate Fino Perdido (R$ 49,00), Barbadillo Oloroso (R$49,00) e Monteagudo Delgado Zuleta Pedro Ximenes (R$ 69,00).

Maní- No restaurante dos Jardins, a taça de 150 ml de Manzanilla La Guita, acompanhada por uma porção de quatro ostras, sai por R$ 135,00.

Tuy Jardins - Na compra de uma taça de Jerez Fino Fernando de Castilla (R$ 42,00), o cliente ganha duas croquetas de jamon.

Enosteria Vino e Cucina - Tanto na casa de Cerqueira César quanto na da Vila Nova Conceição, haverá um menu harmonizado com jerez. Presunto San Daniele, pães variados, chips de abobrinha, escabeche de Berinjela e manteiga, de entrada, com Barbadillo Fino. Panzanella (salada com torradas, pepino, tomate, azeite e vinagre de vinho), como primeiro prato, com Barbadillo Solear Manzanilla. Paleta de cordeiro com polenta cremosa, como segundo, harmonizando com Barbadillo Oloroso. Para a sobremesa, panna cotta com calda de caramelo e Barbadillo Pedro Ximénez. O menu com harmonização completa sai por R$ 249,00.

Wine Bar Mistral - O bar no Shopping Iguatemi oferece um menu de comidinhas harmonizadas com taças de 90 ml de jerez por R$ 179,00. Abre com uma meia tábua de jamón (presunto serrano espanhol e azeitonas) acompanhada do Manzanilla La Gitana. Segue com a polenta mole com ragu de linguiça tipo toscana ao molho de tomates frescos com Hidalgo Oloroso Faraón Seco. Encerra com o mini crème brûlée acompanhado do Cream Hidalgo.

Trinca Bar- O bar do Baixo Pinheiros criou um coquetel especial para a semana do jerez: gin Bamboo, jerez Real Tesoro Fino, gin The Botanist, vermute Dolin Dry, Luxardo Marraschino, bitter de Laranja, fat wash na manteiga de cacau. Sai por R$ 50

Dia 6

Aula online, às 15h, sobre os diferentes tipos de jerez com a sommelière Gabi Frizon, com kits de amostras de oito estilos de jerez enviados para São Paulo e Rio de Janeiro. Custou R$ 89,00, mas está esgotado.

Dia 7

Huevos de Oro - A partir das 19h, tablado andaluz e harmonização de jerez com tapas. Fino e manzanilla (R$ 35,00): crudo de pescados con pickles de rábanos tomates y anchoas, calamares rellenos de verduras, carpaccio de gambas con salsa verde, atún y mayo de mostaza, chips de arroz salvaje. Amontillado e oloroso ($ 45,00): platillo de cecina y rúcula, montadora de jamón y patatitas, prensadito (cantimpalo u emmental). Palo cortado (R$ 45,00): panceta ibérica con mermelada de membrillo, asado de tira, cordero con garbanzos.Os valores não incluem a comida.

Dia 09

Imakay- A partir das 19h, o bartender da casa Kevin Cavalcante recebe o chefe de bar do Caledônia, Alisson, e Alê, do Boca de Ouro. Cada um irá criar um coquetel com jerez como ingrediente principal. O valor dos coquetéis varia de R$ 42,00 a R$ 48,00. Durante toda a semana, coquetéis com jerez estarão na carta.

Dia 11

Oka Caburé - Das 15h30 às 18h, a feira terá a participação das bodegas La Guita, Valdespino , Real Tesoro, Gonzales- Byass, Fernando de Castilla, Sanchez Romate, La Ina, Barbadillo e Hidalgo. O visitante pode provar todos os vinhos expostos na feira. Entrada é livre, mas precisa fazer inscrições no site da Sympla.

Dia 12

Dr. Costela - Encerramento da Sherry Week, das 12:30hs às 17hs. – Encerramento da Sherry Week no Dr. Costela . Apoio Jerez Sanchez Romate com a presença da sommelière Gabi Frizon. O restaurante terá uma parte do salão reservada para o evento. Ali, será montada uma mesa, com vários rótulos, para serviço (venda) em taças de todos os estilos de Jerez. Haverá música flamenca ao vivo. A decoração será feita com bandeirinhas Sanchez Romate. Valor por pessoa para a comida R$ 99, por pessoa. Bebidas, sobremesa e serviço são à parte.