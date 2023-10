Brasília

Os pisos vinílicos são feitos de PVC e estão disponíveis em diferentes cores e estampas. Podem imitar diversos tipos de revestimento, como madeira, cimento queimado, granilite, entre outros.

A seguir, conheça as vantagens e desvantagens do material e veja dicas da arquiteta Júlia Guadix para instalá-lo em casa.

O piso vinílico é uma boa opção para casas com pets; o projeto é da arquiteta Júlia Guadix - Guilherme Pucci/Divulgação

Quais são as vantagens?

Tem bom custo-benefício, instalação rápida e grande variedade de modelos, cores e estampas. É macio, não escorrega nem faz barulho quando alguém anda sobre ele. Oferece conforto térmico (não fica gelado no inverno).

Outro ponto positivo é a facilidade de limpeza. Mas um alerta: pisos vinílicos que têm ranhuras, para tentar imitar a textura da madeira, por exemplo, podem acumular mais sujeira. Para evitar esse problema, dê preferência a modelos sem relevos.

Quais são as desvantagens?

É resistente à água, mas não pode ficar submerso, porque isso vai causar descolamento e ondulações. Por essa razão, não deve ser instalado em áreas externas nem em ambientes que são molhados com frequência.

Pode ser danificado pelo atrito de objetos pontiagudos ou móveis e eletrodomésticos muito pesados quando arrastados sem cuidado. Também pode desbotar com a exposição ao sol ao longo do tempo.

Quais são os tipos de pisos vinílicos?

Existem três formatos de pisos vinílicos: régua, placa e manta. As réguas são indicadas para quem quer ter um piso com aparência de madeira, porque reproduzem o formato das tábuas. Permitem fazer diferentes paginações, além de possibilitar substituir alguma peça danificada ao longo do tempo. As placas de piso vinílico também contam com essas vantagens. Já as mantas são vendidas em rolo, têm aparência uniforme e instalação mais rápida.

Há modelos cuja aplicação é feita com cola e aqueles que são autocolantes. Há ainda os pisos com instalação por clique —sistema em que as peças são encaixadas umas nas outras.

Na hora de comprar, vale observar se os pisos são recomendados para uso residencial ou comercial e para qual intensidade de tráfego (leve, moderado ou intenso).

A instalação é fácil?

Sim. Em geral, ela é fácil, rápida e não produz sujeira. Segundo a arquiteta, é possível fazer a instalação em um apartamento de cerca de 70 m² em um dia.

Mas é importante contratar um profissional qualificado para realizar o serviço. Se a preparação do contrapiso não for feita adequadamente, todos os desníveis e defeitos ficarão aparentes no piso e pode ser necessário refazer todo o trabalho.

O ideal é guardar uma sobra de material de pelo menos 10%, caso seja necessário fazer a substituição de alguma régua ou placa ao longo dos anos.

Pode colocar em cima de outro piso?

Depende do tipo de piso. Não é recomendado instalar sobre madeira (tábuas, tacos, laminados etc.), cimento queimado, outros tipos de vinílico e ardósia. É possível aplicar, por exemplo, sobre cerâmicas, porcelanatos, mármores e granitos polidos desde que estejam firmes. A utilização de uma massa é necessária para deixar tudo bem nivelado.

É importante estar atento à espessura da massa e do vinílico, para saber se a aplicação do piso vai atrapalhar a abertura de portas.

Pode instalar na parede?

Sim. O piso vinílico pode ser instalado nas paredes e até mesmo no teto. É uma solução mais barata do que a madeira e pode servir para fazer painéis e cabeceiras ou forrar paredes inteiras, por exemplo. É fundamental que a superfície esteja completamente lisa para fazer a aplicação —sem descascados, buracos, irregularidades ou infiltrações.

Pode colocar na cozinha? E no banheiro?

Não é indicado instalar em ambientes que são molhados com frequência. O problema não é o piso em si, que é feito de plástico, mas a cola dele. Então, se ela ficar em contato com a água por muito tempo, vai começar a descolar.

É possível colocar o vinílico na cozinha e na área de serviço, desde que a limpeza seja feita sem deixar o piso submerso em água. Também daria para instalar no banheiro, com exceção da área do box. Mas, na opinião da arquiteta, é melhor evitar, já que se trata de um local com muita umidade e mais suscetível a vazamentos. Já em um lavabo não teria problema.

Aqui, o piso vinílico foi instalado na área de cozinha e lavanderia; o projeto é da aquiteta Júlia Guadix - Guilherme Pucci/Divulgação

Como limpar?

Os modelos colados podem ser lavados com uma solução de água e detergente neutro, mas é preciso molhar o menos possível. O piso nunca deve ficar submerso em água, porque isso pode provocar o descolamento do material.

É preciso ter ainda mais cuidado com o modelo clicado, que só deve ser higienizado com um pano umedecido com água e detergente neutro. Como as suas juntas não são seladas, a água pode penetrar e ficar acumulada entre o piso e o contrapiso.

Em ambos, não é recomendado utilizar sabão em pó, desinfetantes, solventes ou removedores. Evite também remover sujeiras com objetos pontiagudos. Se algum líquido for derramado no piso, limpe imediatamente.

Vale mais a pena do que piso laminado?

Composto por materiais derivados da madeira, o piso laminado, em geral, é mais barato que o vinílico. Os dois têm instalação fácil e sem sujeira, além de conforto térmico.

Mas a grande vantagem do vinílico é a maior absorção acústica. Quando alguém caminha sobre o piso laminado, faz aquele barulho de "toc-toc", o que não acontece com o vinílico. Além disso, o laminado é mais sensível ao contato com a água, podendo estufar ou apodrecer.

Principalmente para quem tem animais de estimação, a arquiteta recomenda o piso vinílico, porque ele é mais fácil de limpar, não escorrega e vai evitar aquele barulho de patinhas pela casa. Mas é importante ficar atento à limpeza do xixi, que, com o tempo, pode acabar danificando o piso.