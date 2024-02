Brasília

Você sempre quis ter temperos frescos em casa, mas a sua hortinha nunca deu certo? O problema pode não estar na sua pouca habilidade com jardinagem, mas nas condições inadequadas de luminosidade onde ela é colocada.

Em um apartamento, por exemplo, é mais difícil ter a quantidade necessária de sol para que essas plantas se desenvolvam. "Não significa que porque é uma hortinha de temperinhos, falando tudo no diminutivo, que ela seja fácil de cuidar ou se sujeite a crescer em qualquer lugar", diz a professora de jardinagem Carol Costa.

Vasos com alecrim, hortelã, manjericão, orégano e salsa crespa - Silvia Zamboni/Folhapress

"A falta de sol é a maior culpada pela morte precoce das hortas. Então, se você não tem sol, nem tente ter temperos. Porque eles vão crescer de um jeito tão ruim que é possível que eles nem tenham cheiro", afirma ela, que é dona do canal Minhas Plantas no YouTube, com mais de 1,9 milhão de inscritos, e autora de nove livros sobre o tema.

Mas, mesmo que você tenha a incidência solar adequada para o cultivo das ervas, é importante levar em consideração outros fatores, como o clima na sua região. Por exemplo, plantas de clima mediterrâneo, como o alecrim, a sálvia e o tomilho, não vão se desenvolver bem em locais muito quentes e úmidos.

"Quanto mais a gente briga com o clima, mais difícil fica para a gente. É preciso lançar mão de mais recursos artificiais, porque a planta claramente não quer estar ali", diz Carol.

Por isso, ela reforça que o ideal é que você escolha a planta mais adequada para a sua casa. "Se quero produzir alimento sem dificuldade, orgânico, quero cozinhar ervas frescas, pode não ser a erva da minha predileção, mas a que funciona melhor para mim com o clima que eu tenho."

A seguir, veja as orientações da jardineira para cultivar uma horta de temperos.

Luz

Ervas menores, como salsinha, coentro, cebolinha, alho-poró e salsão, devem receber entre duas e quatro horas de sol por dia. Plantas mais duráveis, que ficam maiores quando adultas, precisam de quatro a seis horas. É o caso de manjericão, sálvia, manjerona, orégano e tomilho. Já para o alecrim são necessárias no mínimo seis horas, mas o ideal seriam oito.

Se você não tem esse sol todo em casa, não precisa desanimar. Em ambientes onde há apenas claridade, é possível plantar verduras como alface, almeirão, escarola, chicória e couve-manteiga.

Rega

A frequência da rega depende de diferentes fatores, como o tamanho do vaso e a quantidade de horas de sol a que a planta está exposta. Por isso, o melhor é usar o "dedômetro". Com a ponta do dedo, toque o substrato superficialmente. Se ela sair suja, o solo ainda está úmido e, então, não deve ser regado. Se sair limpa, isso sinaliza que a terra já está seca e que é hora de regar.

Molhe bem, deixando a água escorrer pelos furos do vaso. É preferível jogar bastante água poucas vezes na semana do que regar um pouquinho todos os dias. "Se você molha pouco, a planta começa a entender que, se ela se aprofundar no solo, vai ficar sem água. Então, ela faz raízes superficiais e aí, se você não molhá-la um dia porque foi viajar, ela vai acabar murchando", explica Carol.

Vaso

O mais importante é escolher um vaso que tenha furos no fundo, para que a água não fique acumulada.

Se você quiser ter várias plantas na sua horta, uma ideia é reuni-las em um vaso. "É mais fácil cuidar de 30 plantas num mesmo vaso do que de 10 em vasos diferentes", afirma Carol. "Você tem um uso mais inteligente dos recursos ali dentro", completa.

Para quem é jardineiro iniciante, a recomendação é plantar no mesmo vaso ervas que tenham necessidades parecidas. Por exemplo, podem ser cultivadas numa mesma jardineira as plantas com folhas finas, como alecrim, sálvia, tomilho e orégano. De origem mediterrânea, elas precisam de mais sol, menos rega e são bastante resistentes ao vento.

Já aquelas que possuem folhas um pouco mais largas, como salsinha, cebolinha, coentro e manjericão, aguentam receber um pouco menos de sol, mas precisam de mais umidade no solo e não suportam muito vento. A hortelã também tem essas características, mas suas raízes são mais espaçosas e, por isso, ela deve ficar sozinha no vaso.

Substrato

A especialista diz que, em teoria, o ideal para as plantas mediterrâneas seria um solo mais arenoso. "Só que a questão é que não adianta ter o solo, a rega e o sol perfeitos se estiver 40ºC lá fora. Você pode plantar absolutamente qualquer coisa dessas ervas e temperos comuns em um bom substrato. O mais importante mesmo é acertar na rega e a quantidade de sol", afirma ela.

Adubação

Carol Costa sugere o uso de bokashi, que é um adubo orgânico bastante completo. Mas também é possível utilizar outros, como húmus de minhoca ou o adubo gerado por uma composteira. Para que a horta tenha uma boa produtividade, faça a adubação ao menos a cada 15 dias.

Colheita

Na hora de retirar os temperos para usar na cozinha, algumas plantas exigem alguns cuidados. A salsinha deve ser colhida de fora para dentro. O indicado é retirar as folhas mais externas e manter o meio da planta sem cortes. Já outras ervas podem ser colhidas sem um critério específico, caso de cebolinha, coentro, manjericão, tomilho, alecrim e hortelã.