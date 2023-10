Brasília

É preciso cuidado ao reaproveitar sobras de alimentos como adubo para as plantas. O ideal é ter uma composteira em casa, para depositar os diferentes materiais orgânicos e conseguir um adubo equilibrado.

Não é indicado, por exemplo, jogar restos de legumes, verduras e frutas diretamente nos vasos, afirma o engenheiro agrônomo Gaspar Yamasaki, que comanda o canal Cultivando, com mais de 930 mil inscritos no YouTube. Além de causar problemas com insetos e mau cheiro, essa prática pode acabar prejudicando a planta.

"Na decomposição desses restos, há uma quantidade muito grande de bactérias e fungos, que consomem nutrientes, principalmente o nitrogênio. Então, durante esse processo, pode faltar nitrogênio para a planta", explica.

A seguir, veja o que pode ser reaproveitado como adubo e como fazer isso da forma correta.

A borra de café pode ser usada nas plantas, desde que em pequena quantidade - Monthira/Adobe Stock

Borra de café

Pode ser utilizada, mas em pequena quantidade. Em excesso, cria uma camada que irá dificultar a passagem de água. Para um vaso pequeno, o ideal é colocar uma colher de chá por mês. Polvilhe superficialmente na terra e misture um pouco.

A borra de café tem nitrogênio, que ajuda a estimular o crescimento das folhas. Não deve ser usada em orquídeas nem em suculentas.

Casca de ovo

Tem cálcio, nutriente que dá principalmente resistência à planta. Tire a pelinha da parte interna das cascas e seque-as ao sol ou no forno. Depois disso, bata no liquidificador ou macere. "A maioria das pessoas quebra com a mão e coloca na terra. Mas isso não é suficiente. Vão se passar dois anos e a casca ainda vai estar lá. Precisa transformar em pó ou pedaços muito pequenininhos", afirma Gaspar. Você pode, inclusive, guardar esse pozinho em um pote, para usar quando for necessário.

É importante não exagerar na quantidade. Uma colher de chá já é suficiente. Espere cerca de um ano para adicionar a casca novamente —a liberação do cálcio ocorre aos poucos. Evite colocar em plantas que gostem de terra bem ácida, como a azaleia.

Casca de banana

É rica em potássio, que participa de muitos processos dentro das plantas —por exemplo, o transporte de nutrientes e o florescimento. Pique a casca de banana, deixe-a secar ao sol e, depois, triture-a. Você também pode guardar esse pó em um pote e adicioná-lo à terra todo mês (uma colher de chá).

Água do arroz

Apesar de não ser necessário lavar o arroz, muita gente ainda tem esse costume. E também tem o arroz japonês, que precisa ser lavado.

Essa água da lavagem pode ser usada para regar a planta, afirma Gaspar. "Tem gente que fala que é um adubo milagroso, mas não é bem assim. A questão é que você consegue reaproveitar uma água que tem alguns nutrientes e que você jogaria no esgoto."

É possível aplicá-la uma vez por semana, mas sempre respeitando a necessidade de rega da planta. "Também não pode exagerar, para não levar amido demais para a terra", diz o engenheiro agrônomo.

Observação: o uso na adubação da água do arroz, da borra de café e das cascas de ovo e de banana deve ser complementar. Não dispensa a utilização de adubos químicos ou orgânicos mais completos.