Uma despensa bem organizada facilita a rotina e reduz o desperdício de alimentos. Se suas prateleiras estão todas bagunçadas, cheias de pacotes presos com prendedor de roupa, é hora de colocar tudo em ordem.

Para isso, veja, a seguir, as dicas da organizadora pessoal Juliana Faria.

Na despensa, prefira armazenar os itens abertos em potes herméticos transparentes e com formato quadrado ou retangular - Jennifer J. Taylor/Adobe Stock

Analise o espaço

Tire tudo do armário, veja a validade dos produtos e, se tiver algo estragado, jogue fora. Aproveite para limpar as prateleiras. Se forem de MDF, passe um pano umedecido com água e detergente (use um borrifador com 500 ml de água e 12 gotas de detergente) e, depois, um pano seco. Se forem de madeira, é melhor passar apenas um pano seco.

Um bom momento para fazer essa organização é depois de voltar do mercado. Aí, vai dar para entender o espaço que você tem e também tudo o que será preciso armazenar.

Separe por categorias

Antes de guardar os produtos, faça uma separação por grupos. Por exemplo: massas, molhos, temperos, grãos, enlatados, cereais, bebidas etc. Assim, ficará mais fácil entender o que deve ser colocado em cada prateleira.

Deixe o que você mais usa à mão

Você deve guardar os alimentos que você usa no dia a dia nas prateleiras mais fáceis de acessar, que ficam na altura dos olhos ou das mãos, sem que você precise agachar ou esticar o braço para cima. Deixe perto o que você costuma usar junto —massas e molhos, por exemplo.

Na parte debaixo da despensa, armazene os itens que você usa menos e que são mais pesados, como latas e garrafas. Isso é importante para que não haja risco de a prateleira envergar nem de derrubar o produto na hora de pegá-lo lá em cima.

Armazene em potes herméticos

Ao abrir um pacote, prefira armazenar o restante do conteúdo em recipientes com fechamento hermético. Com isso, evita-se guardar um monte de embalagens fechadas com pregador de roupa, facilitando a visualização e otimizando o espaço.

Além disso, os potes herméticos mantêm os alimentos conservados por mais tempo. Eles vão ajudar a preservar a crocância de itens como biscoitos, nozes e castanhas. Também vão impedir que, se aparecerem carunchos em uma farinha ou grão, eles se espalhem por toda a despensa.

O ideal é que os recipientes sejam transparentes, mas, se isso não for possível, eles devem estar identificados com etiqueta. Na verdade, mesmo os transparentes devem receber identificação, para que não haja confusão entre sal, açúcar e farinhas, por exemplo. Também prefira modelos quadrados ou retangulares, que se ajustam melhor ao espaço que os cilíndricos.

Sempre coloque no pote uma etiqueta com a validade do produto. Para facilitar, uma dica é cortar essa informação da embalagem original e grudar com uma fita adesiva no fundo do recipiente. Sempre que o conteúdo acabar, lave o pote e seque bem.

Coloque os itens de reposição no fundo

Quando as prateleiras são mais profundas, o risco é deixar algo esquecido lá atrás. Uma possibilidade, então, é posicionar os potes com os alimentos em uso na frente e o estoque desses mantimentos no fundo. Por exemplo, os pacotes fechados de arroz e feijão podem ficar atrás dos potes herméticos com arroz e feijão.

Sempre que comprar um novo produto, lembre-se de guardá-lo atrás daquele que já estava na despensa. Isso evita que você deixe um pacote para sempre no fundo do compartimento e ele acabe estragando.

Outra dica é fixar uma etiqueta na prateleira com a informação do que está na frente e o que está atrás.

O aramado pendurado na prateleira superior ajuda a aproveitar melhor o espaço do armário - Juliana Faria

Use cestos para guardar produtos menores

Ao armazenar vários enlatados e pacotes pequenos, fica difícil acessar o que está atrás. É preciso remover item por item para conseguir alcançar o que está no fundo. Por isso, é interessante guardar esses produtos em cestos.

"Não é legal deixar as coisas pequenas soltas na despensa. A gente usa o cesto para manter a organização por mais tempo. Se você deixa tudo solto, os itens vão se movimentando, as categorias vão se misturando. A partir do momento que você deixa uma categoria confinada naquele lugar, fica mais fácil para a manutenção", afirma a organizadora.

Antes de comprar, entenda para o que os cestos serão necessários e meça o espaço. Prefira os modelos retos —os que têm as laterais inclinadas ocupam mais espaço.

Há outros acessórios que também ajudam a aproveitar melhor o espaço da despensa e facilitar a visualização. É possível criar uma segura altura de prateleira com uma estrutura de aramado. Outra opção são cestos que ficam pendurados e são encaixados na prateleira superior.