Você descongelou um frango, mas recebeu um convite para jantar fora. Será que pode devolvê-lo ao congelador? Ou ainda: aqueceu uma sopa congelada no micro-ondas e não conseguiu comer tudo. Será que dá para congelar a sobra?

A seguir, veja em que situações é possível recongelar um alimento com segurança. As orientações são de Welliton Donizeti Pupolin, conselheiro do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (SP/MS) e professor do curso de nutrição da Universidade Paulista (Unip).

Só é seguro recongelar um alimento se ele passar do estado cru para o cozido - Fotolia

Há perigo em recongelar alimentos?

Sim. O especialista diz que a única forma realmente segura de recongelar um alimento é se ele passar do estado cru para o cozido. Por exemplo, uma carne moída crua pode voltar ao congelador se ela for preparada antes. "Ao cozinhar, eu elimino micro-organismos que poderiam estar ali. Então, o alimento está adequado para o consumo e não teria problema eu recongelá-lo", explica.

Já o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA) informa que também seria seguro recongelar um alimento desde que ele tenha sido descongelado na geladeira.

Pupolin afirma que, de fato, se o descongelamento for feito de forma correta, sobre refrigeração, não haveria tanto problema de levar o produto de volta ao freezer. Seria o caso de um frango que você colocou para descongelar na geladeira com a intenção de prepará-lo no jantar e, então, recebeu um convite para comer fora e decidiu devolvê-lo ao congelador.

Mas o nutricionista reforça que, em um serviço de restaurante, a legislação brasileira não permite fazer esse recongelamento. Assim, o ideal mesmo seria cozinhar o frango antes de guardá-lo novamente no freezer.

Também não dá para recongelar uma comida pronta que já foi aquecida, caso de uma sopa congelada que foi levada ao micro-ondas ou ao fogão. Se houver alguma sobra, ela não poderá ser congelada pela segunda vez.

E se eu descongelar em temperatura ambiente?

Não é seguro descongelar alimentos em temperatura ambiente, muito menos recongelá-los.

Ao deixar uma peça de carne fora da geladeira, por exemplo, sua parte interna permanecerá congelada por algumas horas enquanto a camada mais superficial vai chegar muito antes à temperatura ambiente. Aí, criam-se as condições ideais para a proliferação de micro-organismos, principalmente bactérias. Há também quem mantenha o alimento debaixo de água corrente ou parada —o que pode ser ainda pior.

A recomendação é fazer o descongelamento de um dia para o outro, sob refrigeração. O alimento deve ficar protegido, em um recipiente com tampa, na prateleira mais baixa da geladeira.

E no micro-ondas?

Descongelar um alimento no micro-ondas é uma opção segura, se você for cozinhar o produto logo na sequência.

Aí, a orientação para o recongelamento é a mesma: só é possível devolver o alimento ao freezer se ele passar do estado cru para o cozido (uma carne moída crua que foi descongelada no micro-ondas e, depois, preparada no fogão).

Quais são os riscos de recongelar os alimentos?

O nutricionista explica que o congelamento impede o crescimento de micro-organismos, mas não os elimina. Assim, no momento do descongelamento, eles podem voltar a se multiplicar. E, quanto mais vezes o alimento for submetido a esse processo, maior será o risco de proliferação de bactérias.

"Se o alimento já passou por tantas etapas, você não terá a total certeza de que, com a soma dessas manipulações, a segurança do alimento será mantida", afirma ele. "Você pode ter grande quantidade de bactérias que foram se somando."

Segundo Pupolin, existem toxinas produzidas por essas bactérias que não são destruídas pelo calor. Com isso, nem mesmo um novo cozimento seria suficiente para manter o alimento próprio para o consumo.

O especialista ainda ressalta que, com o recongelamento, há queda da qualidade sensorial e nutricional. "Você perde uma parte da vitalidade daquele alimento", diz.