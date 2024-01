Brasília

Se você esqueceu uma comida por muitos meses no fundo do congelador, ela não deve estar mais em condições para ser consumida. E nem adianta ver se a cara dela ainda está boa.

"Quando há bactérias que podem causar doenças, nem sempre os alimentos têm alterações sensoriais", afirma Viviani Fontana, colaboradora do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (SP/MS).

Segundo a especialista, o que vai definir a validade dos alimentos é a temperatura do congelador. Se ela permanecer a -18ºC, a comida poderá ficar até 90 dias no equipamento.

A questão é que dificilmente um congelador doméstico alcança esse nível de resfriamento. "Eu jamais indicaria esse prazo para alguém em casa, porque, com o calor que está fazendo, não dá para manter o freezer a - 18ºC", afirma ela.

A validade dos alimentos no freezer varia de acordo com a temperatura do equipamento - Fotolia

A nutricionista explica que, quando há poucos itens dentro do congelador e sua porta quase nunca é aberta, é possível chegar a temperaturas mais baixas, entre -11ºC e -18ºC. Nessa faixa, ela recomenda que os alimentos sejam guardados por até 30 dias.

Mas ela alerta que, dependendo da forma como o freezer for utilizado, esse tempo pode cair. Por exemplo, se o congelador estiver lotado e a porta for aberta o tempo todo, é provável que a temperatura varie de -5ºC a 0ºC. Aí, a orientação é que o armazenamento dure, no máximo, 10 dias. Por isso, é muito importante não sobrecarregar o equipamento.

Esses prazos valem tanto para alimentos crus quanto para preparados. No caso de produtos industrializados, deve-se respeitar as instruções da embalagem. "A indústria tem um sistema de congelamento diferente do nosso, então pode colocar um prazo de validade maior", diz.

A especialista lembra que, para respeitar o tempo máximo de congelamento, é importante saber em qual data o alimento foi armazenado. Cada um pode encontrar a melhor forma de se organizar nesse sentido. Uma possibilidade é etiquetar os potes com o dia em que a comida foi colocada no freezer.

A seguir, veja as dicas de Viviani Fontana para manter os alimentos da melhor forma dentro do congelador.

Como conservar a comida no freezer