Limpar a geladeira da forma correta é fundamental para garantir a durabilidade do equipamento e a conservação da comida.

"Não dá para ficar inventando muita moda para limpar a geladeira, porque é onde guardamos os alimentos. A gente não pode usar nenhum produto que dê cheiro ou gosto, por exemplo", afirma João Pedro Fidelis Lúcio, responsável técnico da rede de limpeza residencial e empresarial Maria Brasileira.

A seguir, aprenda como higienizar o refrigerador por dentro e por fora.

Antes de limpar a geladeira, é preciso retirar os alimentos e desligar o equipamento da tomada - Chika_milan/Adobe Stock

Como limpar a geladeira por dentro

Uma higienização completa do equipamento deve ser feita, no mínimo, a cada três meses, recomenda o especialista. Mas, dependendo do uso, pode ser necessário que esse intervalo seja mais curto. O melhor momento para realizar a limpeza é antes de ir às compras, quando o refrigerador estiver mais vazio. Veja o passo a passo:

Retire todos os alimentos. Guarde os mais perecíveis em um recipiente térmico

Desligue a geladeira da tomada

Remova as prateleiras e os compartimentos. Lave-os na pia, com detergente neutro incolor e uma esponja macia específica para esse uso (não deve ser a mesma da lavagem de louça, para evitar contaminação). Deixe os itens secarem por completo à sombra

Em um borrifador, dilua 5 ml (uma colher de chá) de detergente incolor em 500 ml de água. Aplique a mistura em uma esponja macia (a mesma utilizada na limpeza acima) e esfregue por toda a parte interna da geladeira. Comece de cima para baixo

Passe um papel-toalha ou um pano descartável para remover a espuma. Em seguida, retire qualquer resíduo que tenha ficado com mais um papel ou o pano levemente umedecido

Espere secar, religue o equipamento e guarde tudo de volta

Como tirar cheiro da geladeira

Para manter o refrigerador sem odor ruim, o mais importante é limpá-lo com frequência e guardar os alimentos e as sobras das refeições em potes bem tampados.

Para neutralizar o mau cheiro, uma dica é colocar um pedaço de carvão dentro da geladeira (proteja a prateleira com uma folha de papel-toalha). Outra opção é utilizar uma vasilha aberta com pó de café. O ideal é que seja um recipiente mais largo, não um potinho pequeno —o que nem sempre é possível por conta do espaço disponível dentro do equipamento. Troque a cada 30 dias.

Como limpar a geladeira por fora

Aqui, o principal cuidado é não usar nenhum material que possa riscar a superfície tanto dos modelos brancos quanto dos de inox. Utilize apenas esponjas macias ou panos de microfibra. Faça a limpeza borrifando uma mistura 500 ml de água e 15 ml (uma colher de sopa) de detergente neutro incolor.

Se precisar tirar uma sujeira mais pesada, até é possível usar um limpador multiúso ou um saponáceo líquido. Mas isso deve ser uma exceção. A higienização de rotina deve ser feita apenas com pano umedecido com água e detergente. Para dar brilho à geladeira de inox, passe um polidor de metais.

Na parte traseira da geladeira, utilize somente um pano seco para tirar a poeira (alguns minutos depois de o equipamento ter sido desligado da tomada). Também é interessante remover e higienizar a bandeja que fica atrás do refrigerador.

O que evitar na limpeza da geladeira

Dentro do equipamento, nada além de detergente neutro incolor deve ser usado. Não utilize álcool, desinfetante, limpador multiúso, água sanitária ou qualquer outro produto —mesmo vinagre e bicarbonato de sódio.

Além disso, evite qualquer material abrasivo, como a parte verde da esponja ou escovas. Outro ponto importante: para não haver contaminação cruzada, não use na geladeira panos ou esponjas utilizados para limpar outras partes da casa.