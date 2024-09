Brasília

Para evitar acidentes em casa, é importante ter cuidado com o uso de adaptadores de tomada. O mais seguro seria não utilizá-los, mas nem sempre isso é possível.

Uma situação em que não há tanto problema em usar o adaptador é quando você quer conectar um equipamento com plugue de formato diferente da tomada —por exemplo, encaixar pinos chatos em uma entrada com pinos redondos.

Adaptadores de tomada

"Quando é para fazer simplesmente um ajuste da quantidade de pinos ou do formato do pino, o risco que você corre ao usar um adaptador é muito pequeno", afirma Mari Pavan, fundadora do Agiliza, escola de manutenção residencial voltada para mulheres.

No entanto, ela reforça que é necessário escolher um benjamim que seja de uma marca confiável e tenha selo do Inmetro. Caso contrário, o uso desse item também não será seguro.

A seguir, saiba quando utilizar adaptadores de tomadas pode ser perigoso, com risco de superaquecimento, prejuízo aos equipamentos, curto-circuito e até incêndio.

Adaptador para pino grosso

Alguns aparelhos, como air fryers e secadores de cabelo, têm plugues com pinos mais grossos. Muitas vezes, as pessoas compram um benjamim para conseguir conectar esses aparelhos a tomadas de pinos finos. Mas isso não é recomendável.

Qual é o problema?

Não é apenas uma questão do diâmetro do pino. Equipamentos que têm plugues com pinos grossos, em geral, são mais potentes e demandam uma corrente elétrica de 20 amperes. Por isso, não devem ser conectados a tomadas com entradas mais finas, de 10 amperes.

"Um adaptador como esse não deveria ser usado nunca. Para simplificar a explicação: a gente está espremendo a energia e fazendo-a passar por dispositivos que não foram feitos para aguentar uma corrente tão alta. Então, é muito comum ter acidente de derreter o adaptador, a tomada e o plugue do aparelho", afirma Mari.

Como esse tipo de benjamim não é seguro, ele não tem certificação do Inmetro nem é vendido por grandes varejistas, por exemplo. Você só vai encontrá-lo na internet ou em lojas menores. "Ele não deveria existir, é um risco grande", diz ela.

Como resolver?

Se você tem um equipamento de 20 amperes, a orientação é chamar um eletricista para que ele possa avaliar a fiação da casa e fazer os ajustes necessários para que o aparelho possa ser usado com segurança. "Não é só trocar o espelho, a capinha da tomada", alerta a especialista.

Lembrando que plugues de 10 amperes podem ser usados em tomadas de 20 amperes —só o contrário que não é indicado.

Adaptador sobrecarregado

Quando não há tomadas suficientes para ligar todos os aparelhos, é comum usar as três entradas do benjamim —ou, o que é pior ainda, conectar ainda mais adaptadores uns nos outros.

Qual é o problema?

Se o adaptador tiver apenas um carregador de celular e uma luminária conectados a ele, por exemplo, não é uma situação tão problemática, porque a demanda elétrica será baixa. Mas, de maneira geral, é importante evitar que vários plugues sejam colocados ao mesmo tempo nas entradas do benjamim, porque isso pode sobrecarregá-lo e causar acidentes.

Como resolver?

O ideal seria ter uma tomada para cada aparelho. Se não der, uma opção melhor que o benjamim são as tomadas múltiplas, também chamadas de extensões.

Mas é necessário ter cuidado ao utilizá-las. O principal é não ultrapassar a potência máxima que o item comporta. Essa informação precisa estar na embalagem do produto, que também deve conter o selo do Inmetro.

Caso não consiga fazer a soma certinha dos Watts, preocupe-se em nunca ligar equipamentos potentes ao mesmo tempo. Outra dica é não deixar o fio da extensão enrolado, para que não esquente durante longos períodos de uso.

