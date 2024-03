São Paulo

O órgão fiscalizador de conduta médica do Reino Unido, Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), suspendeu terça-feira (5) por um ano a licença do psiquiatra Ben Sessa por ter mantido relacionamento amoroso com uma ex-paciente. A repercussão não é boa para a convalescente ciência psicodélica.

Sessa é uma celebridade no meio, tendo figurado com destaque no documentário da Netflix "Como Mudar sua Mente". A ele se credita a invenção do termo Renascimento Psicodélico, título de um livro seu de 2017 –aliás muito bom, está na bibliografia de meu "Psiconautas – Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira" (Fósforo Editora, 2021).

Terá contribuído para a penalidade o fato de Sessa admitir má conduta ao se relacionar com a mulher. Ele interrompeu o tratamento antes do namoro, mas a paciente já havia tentado suicídio antes do tratamento. Voltou a fazê-lo depois de se relacionar com ele e morreu; o marido, de quem aparentemente estava separada, denunciou o psiquiatra, segundo Evans.

Os juízes do caso consideraram que Sessa falhou como médico em várias ocasiões. Para começo de conversa, apontaram que ele a atendeu certa vez num pub, enquanto a moça ingeria bebida alcoólica.

O psiquiatra, mesmo admitindo deslizes, alegou que a ex-paciente era persuasiva e atraía para si a responsabilidade por estarem envolvidos. Sessa usou em seu testemunho uma frase que ainda vai assombrá-lo, como anotou Jules Evans no Substack: "Esse capítulo [foi] um desvio [blip] trágico em minha carreira de resto excelente".

A trajetória do médico e pesquisador de fato chamou atenção. Na Universidade de Bristol, ele se associou a David Nutt, respeitado psicofarmacologista britânico, depois líder de um pioneiro grupo psicodélico no Imperial College de Londres.

Orgulhava-se de ter sido, como voluntário de pesquisa, a primeira pessoa a receber legalmente no Reino Unido, após 35 anos de proibição, uma injeção de substância psicodélica (psilocibina, no caso). Foi um dos fundadores da conferência psicodélica Breaking Convention e tocava uma clínica de cetamina em Bristol.

Era figura obrigatória em conferências, como a Psychedelic Science de 2023, evento com mais de 12 mil pessoas em que participou de duas sessões. Numa delas, o título era entusiástico: "Psicodélicos como os Grandes Disruptores: Reconstruindo o Futuro do Cuidado em Saúde Mental".

No Brasil, sua iniciativa de interromper o atendimento da mulher provavelmente o livraria de um processo. O Código de Ética Médica só prevê, em seu artigo 40, que é vedado ao médico "aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza".

Já o código de conduta de psicólogos dos EUA determina prazo mínimo de dois anos para que se inicie um relacionamento amoroso com ex-pacientes. Segundo o advogado Henderson Fürst, professor da PUC Campinas especializado em bioética, não existe norma desse tipo para psicólogos e psiquiatras no Brasil:

"Não há uma carência predeterminada nas regras deontológicas, embora a boa prática indique que se dê um prazo para configurar o devido encaminhamento a outro profissional e encerramento do vínculo terapêutico existente."

Fürst elogia o código de ética de psicólogos brasileiros, que recomenda em seu artigo 1º, alínea K: "sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho".

Não há muita dúvida de que o caso Sessa pode contribuir para manchar a reputação da medicina psicodélica rediviva. O campo já se debate com alguns casos de abuso sexual em terapia apoiada por psicodélicos com potencial para originar um revertério na imagem pública até aqui positiva.

Destaca-se o evento rumoroso de uma canadense que denunciou em 2021 o terapeuta Richard Yensen e sua mulher, Donna Dryer. Em 2015 a paciente havia participado como voluntária de um teste clínico de fase 2 sobre MDMA (ecstasy) para tratamento de estresse pós-traumático, durante o qual teve relações sexuais com Yensen com conhecimento de Dryer.

A denúncia tem peso simbólico por se tratar de abuso ocorrido na série de estudos que embasaram o pedido de autorização de MDMA apresentado à agência de fármacos dos EUA, a FDA, que deve tomar uma decisão em agosto. Caso aprovada, será a primeira psicoterapia com apoio de substância psicodélica após meio século de proibição.

A série de testes clínicos com MDMA foi patrocinada com recursos filantrópicos por uma ONG, a Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos (Maps, em inglês). A organização concluiu que houve desvio ético de Yensen e Dryer e os desligou de seu quadro de credenciados para conduzir ensaios clínicos.

Não há dados sobre quão comum é esse tipo de ocorrência. Algumas poucas como essa e a de Sessa poderiam, em princípio, abalar um esforço árduo de reabilitação do campo com lastro em pesquisa clínica e científica.

A psicodelia sempre esteve associada com a libertação sexual dos anos 1960, uma revolução no comportamento que decerto contribuiu para a reação conservadora por trás da Guerra às Drogas declarada por Richard Nixon em 1971. A duras penas a ciência psicodélica vem buscando desvincular-se da contracultura, e o próprio Sessa já deu declarações de distanciamento em relação aos "hippies".

Mesmo que não prevaleçam excessos moralistas do conservadorismo, há muitas e boas razões para manter o sexo fora da relação terapeuta-paciente e sua assimetria estrutural de poder. Mais ainda quando o tratamento envolve o uso de substâncias que tiram a pessoa tratada de seu estado normal de consciência e a deixam vulnerável a abuso.

É conhecido o fato de psicodélicos tornarem muito sugestionável quem faz uso deles. Sob seu efeito tudo parece real e fazer mais sentido, mesmo as imagens e noções mais disparatadas. Fica fácil para médicos ou psicólogos –ou xamãs e curandeiros– conduzirem a pessoa a atos sexuais, sob pretexto de cura.

Não se trata aqui de julgar e condenar Sessa, que já teve o trágico affair apreciado por quem de direito no Reino Unido. Que ele sirva ao menos de motivação para uma discussão aberta sobre os riscos envolvidos em psicoterapia apoiada por psicodélicos e para a adoção de normas específicas de prevenção à interferência do sexo num tratamento promissor voltado a desfazer traumas, e não engendrá-los.

