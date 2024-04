Se você perdeu o último eclipse solar total, sua próxima chance será em 2026

The New York Times

Ainda está um pouco eufórico com os momentos mágicos da totalidade durante o eclipse solar da última segunda-feira (8)? Ou as nuvens chegaram para bloquear sua visão? Talvez você simplesmente não conseguiu chegar ao caminho da totalidade desta vez. Não importa, a pergunta agora é: onde e quando isso acontecerá de novo?

"Para as pessoas que nunca viram antes, as primeiras palavras que saem de suas bocas depois que a totalidade termina são 'eu tenho que ver outro, isso é incrível, isso é inacreditável.' É aí que você se torna viciado nessas coisas e acaba viajando para não importa onde seja o próximo," disse Joseph Rao, caçador de eclipses e palestrante convidado no Planetário Hayden.

Então, se, assim como Rao, você desenvolveu um caso grave de amor por eclipses—, terá três chances nos próximos quatro anos de ver a Lua encobrir o Sol.

O primeiro, em 12 de agosto de 2026, começará acima da Groenlândia, depois passará pela costa oeste da Islândia e seguirá pelo oceano Atlântico e sobre a Espanha.

Quase um ano depois, em 2 de agosto de 2027, outro passará pela costa do Mediterrâneo do norte da África, cruzará o Egito e parte da Península Arábica.

O terceiro, em 22 de julho de 2028, cortará a Austrália e a ponta sul da Nova Zelândia.

Depois desse último, será preciso esperar até novembro de 2030 para apreciar o fenômeno.

Na primeira semana deste mês, enquanto Victoria Sahami, proprietária da Sirius Travel, se preparava para guiar um grupo de turistas na cidade de Mazatlán, em Sinaloa, no México, para o grande evento do dia 8, ela também estava fazendo planos para esses outros eclipses.

Sahami se juntou às fileiras dos obcecados por eclipses quando testemunhou um na Venezuela na década de 1990. "Como muitas pessoas, fiquei viciada. Não havia volta," disse ela.

Eclipses solares totais acontecem com bastante regularidade —cerca de um a dois anos— em locais espalhados ao redor do mundo. "Isso é uma parte ótima sobre eles: você acaba em lugares que normalmente não iria," disse Sahami.

Um grande estraga-prazeres é o clima, que será uma grande variável no eclipse de 2026 —um que a Groenlândia, Islândia e Espanha verão.

"A Islândia normalmente tem muitas nuvens durante essa época do ano," disse Paul Maley, que dirige as Expedições Ring of Fire. "Os dados mostram que a Espanha tem as melhores perspectivas de bom tempo de todos os três. No entanto, o sol está baixo no céu e o eclipse termina quando o sol atinge o horizonte ao pôr do sol."

Devido à meteorologia volátil da Islândia, as Expedições Ring of Fire estão apostando tudo na Espanha, com uma excursão de dez dias no continente. A Sirius Travel está oferecendo não apenas uma viagem de cinco dias para Maiorca, mas também um tour de oito dias pela Islândia. Será baseado em Reykjavik, e o itinerário permanecerá flexível no dia do eclipse para que o tour possa facilmente se deslocar para o local com menos cobertura de nuvens. Sahami recomenda a viagem para aqueles que já viram alguns eclipses e ficariam felizes em apenas apreciar as paisagens da Islândia se o clima não colaborar.

Por outro lado, o eclipse de 2027 promete ser verdadeiramente estelar: Luxor, Egito, um local de inúmeros templos antigos, fica bem no meio do caminho da totalidade e será banhado pela escuridão por 6 minutos e 23 segundos. Em termos de clima, é o que Sahami chamou de certeza. "Você sabe que vai ver. Você sabe que não vai ter nuvens," disse ela.

Mas, apesar de todo o seu potencial, aqueles que consideram o Egito devem estar cientes de que o Departamento de Estado americano emitiu um aviso de "Reconsiderar Viagem" de Nível 3 para o país devido ao risco de terrorismo.

O eclipse de 2028 escurecerá os céus sobre Sydney, Austrália, por 3 minutos e 49 segundos. Será a primeira vez que a cidade experimentará um eclipse solar total desde 1857. Sahami tem seus olhos em uma viagem baseada lá, enquanto Maley fretou um navio de cruzeiro ao largo da costa noroeste da Austrália. Será inverno lá, ele disse, mas isso não deve significar um mau tempo para ver o eclipse.

Se quiser ver qualquer (ou todos) um desses eclipses, você deve começar a planejar e reservar agora, especialmente se quiser se inscrever em uma viagem organizada por uma empresa de turismo. Uma das excursões da Sirius Travel para Luxor já está cheia.

Analise as políticas de reembolso e considere a possibilidade de segurar sua viagem. Várias empresas reembolsarão integralmente seu depósito se você cancelar com um ano de antecedência. Muitas coisas podem acontecer, disse Sahami, "mas se você acha que vai, por que não?"