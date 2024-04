Veja fotos do eclipse solar total visível de México, EUA e Canadá nesta segunda

São Paulo

Em pontos da América do Norte, já era possível ver na tarde desta segunda-feira (8) a Lua encobrir parte do Sol. Só nos Estados Unidos, a totalidade, quando o satélite cobre completamente a estrela, a sombra se deve se estender por uma por uma área ocupada por 31,6 milhões de pessoas, segundo a Nasa.

O eclipse solar total pode ser observado inicialmente do México, avançando em seguida pelos Estados Unidos e chegando ao fim no Canadá.

Inicialmente, o eclipse é somente parcial, com parte da Lua encobrindo o Sol. Ao todo, o evento deve durar cerca de 70 minutos a 80 minutos, de acordo com a agência espacial americana.

O tempo de totalidade, no entanto, é bem mais curto. Em alguns lugares, deve ocorrer por pouco mais de quatro minutos. Em outros, cai para um ou dois minutos. É nesse momento em que o dia escurece e a temperatura cai.

Durante a totalidade, quando é possível ver a luz da atmosfera do Sol contornando a Lua, é a única chance de se observar o fenômeno sem nenhum tipo de proteção. Em todos os outros, faz-se necessário utilizar algum tipo de equipamento para proteger os olhos. No caso de itens como câmeras ou binóculos, recomenda-se o uso de um filtro especial.

O próximo eclipse solar total ocorrerá em 12 de agosto de 2026 e poderá ser visto de partes da Groenlândia, Islândia, Portugal e Espanha.

Quem vive no Brasil terá de esperar até 12 de outubro de 2045 para acompanhar o fenômeno, com visibilidade total em uma faixa do Norte e Nordeste do país.