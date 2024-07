Como as abelhas podem ajudar famílias atingidas por guerras

BBC

A cera fabricada pelas abelhas pode ser crucial para ajudar a preservar alimentos em zonas de guerra como a Ucrânia, de acordo com pesquisadores.

Cientistas do Reino Unido têm ajudado os apicultores do país sitiado pelas tropas russas a desenvolver novas embalagens de cera para preservar alimentos perecíveis em meio a ataques russos.

Ataques recentes da Rússia danificaram bastante a infraestrutura de geração de energia da Ucrânia causando apagões em algumas áreas, o que significa que pode não haver refrigeração durante o verão no hemisfério norte.

A Ucrânia é o maior produtor de mel da Europa e pesquisadores baseados em Cardiff têm analisado colmeias individuais para decidir qual delas poderia produzir cera capaz de oferecer a melhor proteção.

"Como sabemos, no momento, a Ucrânia enfrenta vários tipo de problema, e um deles é que a comida se estraga muito rapidamente se não tivermos como preservá-la", diz Les Baille, professor de microbiologia da Universidade de Cardiff.

"Usar um envoltório de cera de abelha capaz de matar insetos parece uma forma natural de resolver esse problema específico", acrescenta ele.

A equipe de pesquisadores criou diferentes "receitas", que combinam itens comumente disponíveis que ainda podem ser encontrados em zonas de guerra, para criar embalagens que sejam capazes de conservar alimentos.

Eles conseguiram testar diferentes combinações para conseguir identificar as mais potentes para a preservação de alimentos.

"O segredo está na mistura", diz Baille.

Ele explicou que "um pedaço de pano ou até mesmo de papel" foi combinado com cera de abelha e outras plantas antimicrobianas naturais, como a sálvia, para criar as embalagens.

"Os envoltórios de cera de abelha são tradicionalmente usados para prolongar a vida útil dos sanduíches, mas também podem ser usados para preservar outros produtos", acrescenta.

Como parte do esforço para ajudar os ucranianos a conservar seus alimentos pelo maior tempo possível, a equipe da Universidade de Cardiff tem trabalhado com acadêmicos e apicultores do país para testar colmeias na Ucrânia para ver quais são as mais adequadas para a tarefa.

"Eles têm muita cera de abelha e muitas abelhas", diz o professor Baille.

"Ao encontrar a cera certa com as propriedades certas, você tem a chance de prolongar ainda mais a vida útil de seus alimentos. Isso é particularmente importante quando você não tem geladeiras e não tem uma fonte de energia", explica.

Ele diz que isso não manteria as coisas frescas indefinidamente, mas poderia prolongar a vida útil por alguns dias.

Os colegas ucranianos do Instituto Politécnico de Kharkiv têm divulgado as informações da Universidade de Cardiff online e nas redes sociais, na esperança de que os ucranianos possam experimentá-las por si mesmos neste verão.

A cidade de Kharkiv foi palco de intensos combates nas últimas semanas.

"A situação é especialmente difícil nas zonas de conflito e perto da linha de frente. As pessoas não têm eletricidade ou, muitas vezes, há apagões nessas regiões", diz Yuliia Yudina, da Farmácia Universitária Nacional do Instituto Politécnico de Kharkiv.

Ela disse que os cortes de energia levaram a uma quantidade "significativa" de desperdício de alimentos.

"[O embrulho] pode ser usado em pão para mantê-lo mais fresco, frutas e vegetais para mantê-los mais frescos."

O professor Baille e sua equipe de microbiologistas esperam que seu trabalho com a Ucrânia ajude outras pessoas em zonas de guerra ao redor do mundo a aproveitar as propriedades antibióticas naturais do mel —que já foi usado por civilizações como a Grécia Antiga.

"Na verdade, recebemos uma resposta positiva dos militares na Ucrânia, adotando essa ideia. Para nós, se pudermos fazer uma pequena coisa para melhorar a preservação também em nossas casas seguras, vale a pena", observa Baille.