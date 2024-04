"O Congresso Nacional é a fonte de corrupção do regime, é a massa plástica de todas as imoralidades que deprimem e aviltam a nacionalidade (...) É assim o Congresso Nacional, uma cidadela de negocistas repelentes, a sangrar o erário debilitado (...) É esse reduto de desfibrados o gerador das discórdias políticas que dividem a família brasileira (...) Para que serve esse Congresso despudorado, traficante, desacreditado perante a opinião pública?"

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Calma no Brasil. Apesar da contemporaneidade e da virulência do ataque (que, de certa maneira, lembra as mídias sociais), o texto acima data de 1927. É um trecho do editorial do periódico A Manhã, no qual se reconhece o estilo de Mario Rodrigues, o jornalista panfletário que, entre outras mil coisas, foi o pai de Nelson Rodrigues e Mario Filho.

Corte para 2024, quase 100 após a diatribe de Mario Rodrigues. O Congresso não vai lá muito bem das pernas. Segundo recente Datafolha, ele é avaliado como ótimo ou bom por apenas 22% dos entrevistados; 53% o veem como regular e 23% o desaprovam. Mesmo assim, parte da Câmara se mobilizou para soltar Chiquinho Brazão, ligado a milícias e apontado como mandante do assassinato de Marielle Franco.

O lobby reviveu uma figura transportada das trevas: Eduardo Cunha. Quase deu certo. Além dos bolsonaristas que, seguindo as ordens do chefe, ficaram abertamente ao lado de Brazão, integrantes do centrão usaram a tática covarde de se ausentar do plenário. Perderam por 277 a 129. Mais do que um desafio ao STF, o movimento foi um ensaio para a votação do projeto que busca anistiar Bolsonaro e o entorno golpista.

Enquanto isso, Arthur Lira trabalha para levar de volta à estaca zero o projeto de lei que regula as redes, deixando o campo livre para as cavilações de Elon Musk em parceria com a extrema direita transnacional. Só mesmo citando o pai do Nelson: "Massa plástica de todas as imoralidades".