Delegado da PF eleito deputado da bancada da bala, Alexandre Ramagem se aproximou de Bolsonaro em 2018, quando virou chefe da segurança do candidato a presidente depois da facada em Juiz de Fora. Um destino marcado pelo ato de Adélio e os esgares do capitão.

Logo se tornou íntimo dos Bolsonaro, em especial do filho 02, Carlos, percebendo que ali estava o caminho das pedras, a mágica que permitia aos membros do clã a compra de apartamentos em dinheiro vivo. Um arrivista de Balzac não subiria na vida com mais rapidez. Em 2019 já era assessor da Presidência. Ao nomeá-lo diretor-geral da Abin, Jair admitiu: "Grande parte do destino da nossa nação e das decisões que eu venha a tomar partirão das mãos dele". Era o plano do golpe rolando a ladeira.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com o deputado federal Alexandre Ramagem, no bairro Tijuca, durante ato de apoio a candidatura de Ramagem a Prefeitura do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Investigado por arapongagem de adversários políticos e monitoramento de procuradores públicos, Ramagem afirmou em depoimento à PF que não lembra o conteúdo das mensagens enviadas a Bolsonaro. São arquivos com recomendações e conselhos de um comparsa —para que o ex-presidente continuasse atacando as urnas eletrônicas e a lisura do sistema eleitoral—, além de relatos difamatórios sobre ministros do STF.



"Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do sr. (presidente Bolsonaro) no primeiro turno", mostra um dos documentos descobertos no email de Ramagem. Informações comprovadamente falsas e sem fundamento, puro puxa-saquismo. Um patriota do cercadinho montado em frente ao Palácio da Alvorada teria dito melhor. E por menos dinheiro.



Bolsonaro que deu certo manietando a Justiça eleitoral e corrompendo as Forças Armadas, o ditador Nicolás Maduro também não leva fé nas urnas brasileiras. Dá até para desconfiar que Ramagem —cuja candidatura a prefeito do Rio se sustenta pelo medo da traição— andou fazendo bico na agência de inteligência venezuelana.