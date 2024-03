Você sabe qual é o momento certo para expandir seu negócio? A resposta pode parecer simples, mas, na maioria das vezes, o medo e a movimentação financeira tornam essa decisão complicada. A grande maioria das mulheres empreendedoras ao meu redor são as famosas ‘’eupreendedoras’’, são o próprio marketing, financeiro, estoque, vendas e mais. Mas, se você está perdendo oportunidades, talvez seja o seu momento de fazer o time crescer.

Djile/AdobeStock

Alguns pontos são importantes para considerar. O planejamento está em dia? Sua empresa está madura? Como está o financeiro atualmente? Do seu lado, analise se, enquanto empreendedora e empresária, você está perdendo oportunidades por não conseguir ir a eventos e reuniões importantes para seu futuro. Sua qualidade está caindo? Os prazos não estão sendo cumpridos? Você está fazendo tudo ao mesmo tempo, e nada está bem feito? E, principalmente, você está conseguindo conciliar sua vida pessoal com a profissional? Isso, suponhamos, em um mundo ideal e justo para nós.

Se a maioria das respostas foi ‘’sim’’ para a empresa e ‘’não’’ para você e para a qualidade do seu negócio, está na hora de você começar a fazer algumas entrevistas. A sobrecarga pessoal reverbera no trabalho, que reverbera no seu resultado, que reverbera no seu lucro e assim por diante. A prevenção é sempre mais importante do que a contenção, e geralmente custa menos.

No âmbito financeiro, estude e viabilize essa contratação verificando seu fluxo de caixa, o quanto você precisa lucrar mais para manter um funcionário com todas as despesas que a contratação acarreta. Outro ponto importante é entender qual perfil você está buscando. Gosto sempre de destacar que nenhuma pessoa está 100% preparada para uma vaga. Eu, por exemplo, sempre prezo por contratar pessoas alinhadas com a causa das mulheres e com uma visão e valores semelhantes ao que acredito na e para a Rede Mulher Empreendedora.

Dito isso, você está pronta para ampliar sua equipe. Delegue o que pode ser ensinado e praticado por outra pessoa e foque em atividades estratégicas e que precisam da sua imagem. Lembre-se: agora, além de empreendedora, você lidera um time. Escute suas propostas, ideias e principalmente as queixas. É com uma escuta ativa dentro e fora do seu negócio que você encontrará novos caminhos e soluções. E então, seu momento chegou?