Você é a atriz principal do filme da sua vida? Dia desses peguei-me refletindo sobre a enorme dificuldade que enfrentamos em dar valor a nós mesmas, independentemente do título que ocupamos. Parece que estamos sempre nos desculpando por querer mais; a ambição é aceitável apenas nos homens. Há estudos que mostram que enquanto os homens se inscrevem em processos seletivos sem cumprir a maioria dos critérios, a grande maioria das mulheres costuma se candidatar quando preenche todos ou a maioria dos requisitos.

Mesmo mais preparadas e capacitadas, deixamos as oportunidades escaparem. Quantas de nós já declinamos em alguma super proposta por medo de não dar conta? O gênero nos atravessa em todos os sentidos, inclusive na autoestima. Para o homem, é muito mais natural falar das suas conquistas e realizações, enquanto para nós é difícil até verbalizar o valor do nosso próprio trabalho. E é a partir desses ‘’detalhes’’ que enfrentamos dificuldades de sermos protagonistas de nossas próprias vidas.

Adobe Stock

É muito comum (e mais fácil) colocarmos nossa carreira, vida, ações e projetos em uma posição simplista. Um "não foi nada", "simples ou fácil", "se eu fiz, você também consegue", por medo de parecer arrogante, soberba ou prepotente.

É muito comum também sempre atrelar um homem (ou a falta dele) para definir o sucesso ou não dessa mulher. Além de desmerecer nossas vitórias, essas falas colocam nossas ações em uma posição de não valorizada. Mas calma, é difícil. É difícil para mim, para minhas filhas, amigas, mas agora temos a chance de mudar, valorizar quem somos, o que fazemos e o que conquistamos.

Um exemplo que acompanho e vivo de perto é aqui dentro da RME (Rede Mulher Empreendedora) e no Instituto RME, além de treinar as habilidades técnicas, trabalhamos a autoestima dessas mulheres vulneráveis. Quando falamos sobre autoestima, estamos indo além da beleza estética. É garantir que as mulheres tenham consciência de seu valor, que são capazes e podem. O que nos separa dos homens são apenas as oportunidades. Dito tudo isso:

Celebre suas realizações: fale sobre suas conquistas, exalte suas qualidades, e não hesite em promover-se

Errou? Sem problemas! Sempre há espaço para correção e aprendizado. Errar, corrigir e errar novamente faz parte da jornada da vida

Ocupe seu espaço: faça dos ambientes que frequenta oportunidades para crescimento. Troque cartões de visita, pergunte sobre o que o outro faz e compartilhe sobre você, fortaleça suas conexões

Dê nome e valor ao que você faz e é. Tudo isso faz parte de quem você é. Eu começo

Meu nome é Ana Fontes, uma mulher de origem negra, nordestina, criada na periferia de Diadema, em São Paulo. Sou uma baita empreendedora social que ajuda diversas mulheres.

E você, quem é?



