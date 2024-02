De cortes de podcasts, reels, vídeos no TikTok, no mundo da internet, o empreendedorismo está cheio de especialistas no tema. Quantas mulheres estão investindo seu tempo, energia e dinheiro em fórmulas charlatãs disponíveis em massa nas redes sociais? Não me entendam mal, sou a favor da colaboração. Compartilho trajetória, dicas, acertos e erros para que outras se identifiquem e, assim, mantenham-se firmes em seus propósitos.

Gosto de frisar que certamente o que funcionou para mim não funcionará para a maioria delas. E isso é encorajamento. Sua rotina, sua raça, sua escolaridade, seu cotidiano, sua visão de mundo e de carreira, e muitos outros fatores devem ser considerados quando você inicia um projeto. Empreender não é fácil; empreender sendo mulher é barril dobrado. Além disso, o pacote para empreender sendo mulher é premium: dupla jornada, saúde mental, falta de acesso a crédito e investidores.

Stock Adobe

Atente-se ao conteúdo que vocês estão consumindo, a grande maioria das empreendedoras brasileiras são empurradas a empreender para sobreviver. Dar cambalhotas entrando em uma sala de reunião importante é um privilégio exclusivamente dos homens. Para nós, sobra muito trabalho, especialização, dedicação e plot twist: não será suficiente.

O Brasil conta com mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios e é o 5º país com mais usuários de internet no mundo. É preciso mais do que nunca filtrar e repensar em quem você está se espelhando e colocando como referência. Não romantizar o empreendedorismo e seus processos é fundamental para não cair em golpes e, principalmente, na síndrome da impostora.

Não há caminho certo ou um manual de instruções para começar a empreender, mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito: busque referências próximas à sua realidade e rotina, não se deslumbre com tudo que vê na internet, esse mundo foi construído para parecer mais incrível do que realmente é. Teste, recomece, teste de novo até o que é melhor para você ou seu dia a dia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nem tudo depende apenas do seu esforço. A meritocracia não existe. Por último, mas não menos importante, você sempre pode recomeçar.

