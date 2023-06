Eu sei que a língua é viva, que a rua é quem pauta as gramáticas e não o contrário. Tô lendo o maravilhoso "Latim em Pó, um Passeio pela Formação do Nosso Português", do Caetano W. Galindo e não perco uma coluna do Sérgio Rodrigues.

Os dois são democratas radicais da linguagem. Sabem que o erro de hoje é a norma culta de amanhã. Que a escrita cheia de rococós é como uma coroa cheia de brilhos, geralmente usada para esconder uma cachola vazia, pra constranger o leitor ou pra ostentar erudição —o que é a maior prova de que o indivíduo é uma besta, pois se tem uma coisa que os grandes autores nos ensinam é que a vaidade é dos defeitos humanos mais ridículos.

Eu tento me portar como o Galindo e o Sérgio, mas talvez não seja tão generoso. Há certos modismos que me irritam demais. Eu respiro fundo. Repito mentalmente três vezes o verso de Circuladô de Fulô "o povo é o inventalínguas", "o povo é o inventalínguas", "o povo é o inventalínguas", mas cáspita! LANCHE é qualquer coisa que se come entre as refeições, não SANDUÍCHE!

Adams Carvalho

Sei que, além de reacionária e elitista, minha luta é vã. Faz pelo menos uma década que sanduíche virou lanche. Você vai no McDonald's e a mulher fala "quer batata frita pra acompanhar o lanche?". "Não é lanche, são nove e meia da noite, é jantar." "Oi?" "Nada. Manda as batatinhas com o SANDUÍCHE."

Fico imaginando como se deu essa transição semântica. A mãe preparava a lancheira do filho, punha ali um misto, dizia "tó aqui seu lanche, Arthurzinho" e o Arthurzinho concluía que sanduíche era lanche. Se a mãe do Arthurzinho, em vez de um misto, pusesse na lancheira uma mexerica, estaríamos todos, hoje em dia, chamando mexerica de lanche? Seria um caos, porque tá pra brotar no dicionário uma fruta com mais nomes: mexerica, tangerina, bergamota, mimosa, pokan, murcote, tanja... Lanche?

A teoria arthurzínhica, porém, não faz muito sentido, uma vez que, ao mesmo tempo que o menino levava seu misto na lancheira, milhares, talvez milhões de outros brasileiros comiam por aí seus mistos, baurus, beirutes e x-saladas, chamando-os pelo nome certo: san-du-í-che.

A história mais difundida sobre a origem do sanduba é a do inglês John Montagu, 4° conde de Sandwich, que no século 18, enquanto jogava cartas, pedia para seu mordomo trazer duas fatias de pão recheadas com carne seca. Desta forma o conde podia continuar com a jogatina –e sem melar as cartas. Segundo a lenda, os amigos do carteado começaram a pedir "o mesmo que o Sandwich", "o do Sandwich!", "o Sandwich!" e a moda pegou.

É a mesma história do Bauru, inventado por um bauruense que sempre ia à lanchonete Ponto Chic, em SP, e pedia o pão francês recheado com rosbife, pickles e queijo derretido. "Vê aí um igual o do Bauru." "Vê aí um do Bauru." "Vê aí um Bauru." Nos EUA tem o Reuben: carne curada fatiada, queijo suíço, chucrute e um tipo de molho rosé. Foi criado por um sujeito chamado James, tô brincando, por um sujeito chamado Reuben Kulakofsky, judeu lituano, lá por 1920, em Nebraska.

Quem sabe um sujeito chamado Lanche, digamos, Eduardo Lanche, começou a pedir sanduíches em alguma padaria muito frequentada de São Paulo? Digamos que Eduardo Lanche tinha muitos puxa-sacos que imediatamente pediam "O mesmo que o Lanche", "O do Lanche", "Um lanche" até que Lanche rebatizou o sanduíche. Maldito Eduardo.

Calma. Respira. "O povo é o inventalínguas", "o povo é o inventalínguas", "o povo é o inventalínguas".