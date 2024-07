Lave e seque as berinjelas. Asse as berinjelas na air fryer a 190º graus por uma hora, inteiras e com a casca. O tempo de forno pode variar de acordo com o tamanho da berinjela, que estará no ponto certo quando estiver murcha e mole.

Retire a casca das berinjelas assadas e seque-as com um papel toalha, para retirar o excesso de umidade. Faça uma ligeira pressão sobre a berinjela, para "achatá-la", mas com delicadeza para manter a sua integridade. Num prato fundo, misture a farinha de aveia com a água e tempere com páprica e sal. Noutro prato, adicione a farinha panko —ou a farinha de rosca— e tempere com páprica e sal. Envolva cada berinjela no polme, e em seguida na farinha. Regue com azeite e leve para a air fryer a 215º graus, por 20 minutos, virando as berinjelas de lado na metade do tempo.