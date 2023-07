Conheça empresário que lucra até R$ 110 mil por mês com hospedagem de cachorros

São Paulo

Allan Angelo, 29, cuida em média de 25 cachorros por dia. Nos finais de semana, a matilha chega a ter 45 cães e, em um dia mais tranquilo, são "apenas" 15. Os pets latem o tempo todo, arranham portas e pulam em cima dos móveis da sua casa –alguns mais ousados pulam inclusive em cima dos outros.

Mas o furdúncio é lucrativo. Allan coloca no bolso cerca de R$ 30 mil em um mês pouco agitado e R$ 110 mil na alta temporada. Seu negócio é hospedar pets de pessoas que saem para trabalhar ou viajam por dias, semanas e meses. A hospedagem inclui refeição e divertimento no parquinho da residência.

Allan Angelo criou seu próprio negócio à medida que ganhava mais clientes na DogHero, plataforma apelidada de "Airbnb para cachorros" - Lucas Seixas/Folhapress

A ideia começou em 2016, quando ele se inscreveu na DogHero, plataforma que conecta interessados em hospedar cachorros a pessoas que precisam sair de casa e não querem deixar seus pets sozinhos. Pela semelhança, o site é apelidado de "Airbnb para cachorros".

A plataforma tem hoje 33 mil heróis, como os hospedeiros são chamados. Eles estão em 1.500 cidades de todos os estados do país e se somam aos cerca de 2 milhões de donos de cães cadastrados desde 2014, quando a Doghero foi criada. O sucesso foi tão grande que em 2020 a gigante do setor Petlove comprou a empresa e a inseriu em seu ecossistema, juntando hospedagem, varejo e plano de saúde em um único site.

Hoje a Doghero oferece hospedagem, creche, veterinário e babá para cachorros –sempre no mesmo esquema, conectando prestadores de serviços a clientes. A plataforma fica com 25% do valor cobrado pelo prestador, à semelhança do que ocorre em aplicativos de transporte. A Doghero não divulga o faturamento mensal da empresa.

"Nós queremos que as pessoas consigam faturar junto com a empresa e atender à demanda da região. A média do valor da hospedagem é de R$ 50, do pet sitter (babá de pet), R$ 40 e da creche, R$ 45", explica Murillo Trauer, diretor da DogHero.

Como todo serviço, o valor varia conforme a cidade. Allan, por exemplo, cobra R$ 70 por dia para hospedar cães de até 5 kg em São Paulo. "O importante é que o valor não seja nem muito alto nem muito baixo", explica Trauer.

Para manter a clientela, a DogHero argumenta que possui diferentes garantias e auxílios "só disponíveis para quem hospeda o pet pela plataforma, como veterinário em caso de problemas de saúde e apoio se acontecer uma fuga".

Ainda assim, há fugas (de usuários). Segundo Allan, metade de seus clientes já não são mais intermediados pela DogHero. O número cresceu tanto que ele criou sua própria empresa em 2022, a Poli’s Heaven (paraíso da Poli) –o nome é baseado em uma cadela que ficou hospedada por muito tempo em sua casa. Antes de se dedicar apenas ao negócio, ele faturava alugando pensões.

A empresa tem quatro funcionários e está localizada em uma casa de 700 metros quadrados em Perdizes, bairro de classe média alta de São Paulo. Allan mora no local. "Apesar da estrutura ser semelhante à de um hotel, o atendimento é personalizado. Cada cachorro tem um perfil, os cães entram até no meu quarto", diz.

Quando começou, o hoje hospedeiro cuidava de até dez cães sozinho. "Era muito difícil ter que descer para pegar um cachorro e deixar os outros no apartamento. Eles acabavam com a casa e faziam buracos na porta se eu não chegasse logo. Então, eu tinha que descer, conversar com o cliente e voltar correndo para o apartamento", lembra.

Até que um dia fiscais da prefeitura bateram na porta de sua casa. Naquela época, Allan mantinha mais de dez cachorros em sua residência, o que é proibido –a legislação municipal permite o alojamento de até nove cães ou gatos em residências particulares. "Aí, não consegui segurar mais e precisei profissionalizar o negócio", diz.

Há quem não esteja nem aí para o cachorro. Uma das cadelas hoje hospedadas por Allan está há oito meses na casa dele. O dono paga a conta, mas não dá sinais de quando vai voltar a ver o pet. "Eu tenho certeza que ela vai ser minha", diz.

Quando o abandono acontece por meio de um serviço intermediado pela DogHero, o pet é encaminhado para adoção. Segundo a empresa, todo o processo é acompanhado pela equipe até achar um lar para o bicho.