Brasília

A Polícia Federal descreve no inquérito das joias o funcionamento de uma máquina que reproduz marcas conhecidas da relação de Jair Bolsonaro com o poder. Uma delas é o uso das estruturas oficiais do governo para fins particulares. Outra é a confusão deliberada entre bens públicos e patrimônio privado.

Esses dois desvios aparecem no que poderia ser descrito como uma espécie de "caixa dois" de presentes recebidos pelo então presidente. Segundo a PF, o departamento responsável pela catalogação desses bens deixava de registrar certos itens quando Bolsonaro manifestava interesse neles.

Pelas regras, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica tinha o dever de produzir uma lista de presentes entregues a Bolsonaro. Em seguida, eles poderiam ser incorporados ao acervo público ou ao acervo privado do presidente, a partir de uma análise técnica.

Mas o militar da Marinha que chefiava o órgão, dizem os investigadores, "dava tratamento aos presentes conforme os interesses do chefe do Executivo". Numa troca de mensagens de áudio com um funcionário do setor administrativo do Palácio da Alvorada, o capitão de corveta Marcelo Vieira recomenda que alguns itens não sejam catalogados.

"Se o presidente falar: 'Eu quero agora sem registro', não manda para o GADH registrar, não preenche a papeleta", disse. Vieira afirmou que esse procedimento deveria ser feito para objetos que Bolsonaro gostaria de "usar na vida cotidiana". Nesses casos, determinou: "Você pode guardar lá, só que isso não dá entrada oficialmente".

A recomendação veio acompanhada de um alerta: a omissão dos bens só deveria ser feita quando a entrega dos presentes não fosse pública. "Teve registro fotográfico? Quem deu, foi uma autoridade?", questionou. "Tem que ter todo um cuidado pra que a gente não exponha o presidente".

A conversa de Vieira com o funcionário do Alvorada ocorreu em setembro de 2021 e tratava de um conjunto de seis facas recebidas por Bolsonaro. A PF, porém, afirma que o modus operandi foi usado para ocultar o relógio Patek Philippe que Bolsonaro recebeu em visita ao Bahrein e seria vendido no ano seguinte.

O diálogo contradiz o depoimento de Vieira aos investigadores. Na ocasião, ele disse que a avaliação dos bens não levava em conta o valor ou o "gosto do presidente". Afirmou ainda que todos os presentes seriam direcionados ao acervo público ou ao acervo privado

Trecho de relatório da Polícia Federal que descreve relógio Patek Philippe, com certificado de origem, dado a Bolsonaro em novembro de 2021 por autoridades do Bahrein - Reprodução/Polícia Federal

O advogado de Marcelo Vieira afirma que o indiciamento é resultado "de uma desmedida tentativa de perseguição a outras pessoas" e que as atividades de seu cliente no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica "foram realizadas no sentido de manter total zelo e cuidado" com bens públicos.