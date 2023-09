Modelos acelerados de urbanização em todo o mundo resultaram em profundas mudanças no contexto socioeconômico e nos ambientes construídos nas cidades dos principais países industrializados. A implementação de estratégias de planejamento equivocadas não só reduziu a diversidade do tecido urbano como trouxe mudanças imprevistas ao sistema de mobilidade e provocou consequências como a segregação social e a perda de população em determinadas regiões, ameaçando a integridade do sistema urbano e sua eficiência.

As regras de zoneamento estão diretamente ligadas ao ambiente construído e este, por sua vez, influencia direta e profundamente o desenvolvimento econômico de uma cidade, além de desempenhar papel importante na associação da vitalidade urbana às políticas de planejamento.

A vitalidade das cidades é frequentemente associada à qualidade de vida nas áreas urbanas. O aumento do número de pessoas nas ruas e espaços públicos não apenas garante uma sensação de segurança pessoal em determinada área mas também aumenta sua vitalidade.

Pessoas em bares em calçada em frente à praça Franklin Roosevelt, região central de São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

No que diz respeito ao adensamento, pesquisadores da Cardiff University, no País de Gales, e da Norwegian University, na Noruega, utilizando dados geoespaciais, concluíram que a densidade dos bairros aliada a uma adequada combinação do uso do solo são preditoras positivas da vitalidade urbana, mas podem estar negativamente associadas à coesão social. Entretanto, para alguns tipos de formas urbanas, a vitalidade foi considerada positivamente associada à coesão social, sugerindo que as iniciativas e intervenções locais que visam aumentar as caminhadas e a atividade social dos residentes dentro de sua vizinhança podem reverter esse efeito e reforçar a coesão social.

Entre as variáveis utilizadas para ambientes urbanos e diretamente relacionadas às regras de zoneamento, estão: densidade, diversidade, desenho urbano e distância dos meios de transporte. Essas variáveis associadas aos elementos da forma urbana regem a qualidade da vida cotidiana dos cidadãos, determinando os espaços disponíveis, sua capacidade de acomodar pessoas e sua acessibilidade. Além disso, a forma urbana combinada com o uso do solo tem um papel importante na decisão da magnitude das atividades.

Estudos mostram a importância das leis de zoneamento na organização e na vitalidade das cidades e a necessidade da prevenção de implantação de regramentos inadequados. Assim como a forma urbana, determinado padrão de uso do solo implantado em regiões específicas, a partir de leis e regulamentos, é muito difícil de ser revertido, sendo necessários, para tanto, longos períodos para as mudanças e elevados custos de construção.

O elevado João Goulart, o Minhocão, obra criticada por muitos - Zanone Fraissat/Folhapress

A vitalidade urbana, força motriz do desenvolvimento, tem a capacidade não só de facilitar a lenta transição físico-espacial da cidade mas também a de mantê-la em processo evolutivo, permitindo uma abordagem eficaz e sustentável do relacionamento socioeconômico entre fornecedores e usuários da cidade nas mais variadas atividades.

A cidade em si não cria vitalidade, ela vem da interação entre as pessoas e o ambiente que as circunda, ambiência que em muitas situações é moldada pelas leis de zoneamento. Embora essa relação seja clara, no campo da investigação cientifica ainda há muito o que ser pesquisado. O rápido desenvolvimento das redes de comunicação sem fio, a possibilidade do rastreamento da posição dos aparelhos celulares e tecnologias da internet tornam possível identificar o comportamento humano e padrões de atividade baseados em trajetórias espaço-temporais massivas, lastreadas na análise de comportamentos individuais.

Em São Paulo, estamos próximos de uma revisão da lei de zoneamento e, entre tantos aspectos que devem e podem ser revisitados, a preocupação com a vitalidade da cidade é uma questão que, sem dúvida, precisa ser avaliada cuidadosamente.