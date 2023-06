"Succession" é uma dessas séries em que os personagens são intragáveis mas se misturam que é uma beleza, formando um coquetel inesquecível. Mérito, claro, dos bartenders/roteiristas, hoje em greve justa, bagunçando a vida dos bilionários do entretenimento.

Lobo em pele de lobo, Logan Roy, o dono da Wayster Royco, algo como a Fox de Rupert Murdoch, talvez despedisse todos eles. E o faria com autoridade shakespeariana, tal é o talento com que Brian Cox, ator escocês até então conhecido pela franquia Bourne, deu vida ao magnético magnata.

Brian Cox em cena da quarta temporada de 'Succession' - Divulgação/HBO

Um dos episódios da segunda temporada mostra a disfuncional família Roy numa visita a Dundee, quarta maior cidade da Escócia, berço tanto do patriarca Roy quanto do ator Brian —o que não significa que eles se pareçam. Cox é progressista, critica publicamente os herdeiros de Thatcher e defende o uso da maconha: "Todos deveriam experimentar, é ótimo!".

Na série ele prefere os charutos e os uísques single malt, frutos das Terras Altas do reino de Alba, como era chamada a Escócia. Ora, Dundee, no litoral leste, tem também sua destilaria e um bom uísque, o Glencadam. Curiosamente, justo no episódio em que Logan trata a nostalgia da infância a pontapés, só se vê champanhe e vinho nas taças.

A destilaria Glencadam, na costa leste da Escócia - www.glencadamwhisky.com

As referências etílicas da série são inúmeras. Rótulos aparecem em toda parte —nos bares, nos escritórios, nas festas ou em momentos íntimos, quando a garrafa passa de mão para mão. O alcoófilo atento há de reconhecer alguns deles: Veuve Clicquot, Suntory, Chambord, Laphroaig etc.

Só coisa fina, o oposto completo da mistura preparada pelos irmãos no último episódio, com tudo o que tinham à mão na cozinha, direto à boca do liquidificador. Jeremy Strong, que faz o primogênito Kendall, segue a linha do Actor's Studio e realmente bebe a gororoba. Para horror de seu "pai" Cox, da escola britânica de teatro, que teria dito algo como: "Não é preciso sofrer tanto, basta interpretar".

Jeremy Strong em cena do último episódio de 'Succession' - Divulgação

Outra sequência mostra Roman, o hilário filho caçula, que leva tudo na base da escatologia e das sugestões de incesto, como se as relações de poder se definissem literalmente pelo falo, confraternizando com Gerri, diretora do alto escalão da empresa da idade de sua mãe, num quarto de hotel.

Confraternizar é um verbo suave para a cena, que poderia render um livro inédito a Freud. Repare: a garrafa de que se servem desaparece de onde Roman (o impagável Kieran Culkin) a havia colocado um segundo antes. O responsável pela continuidade deve ter tomado.

Mais adiante, quando se reúnem com os Pierce para comprar os canais da família esnobe e liberal, que torce o nariz para o direitismo caradura da Waystar, os Roy são brindados com um coquetel exclusivo: "A receita foi encontrada na carteira de um assistente de Teddy Roosevelt". O ex-presidente Teddy não era um bebedor ativo, como seu xará de sobrenome e cargo político, o que torna o drinque mais raro.

O nome, break bumper, é uma alusão às vinhetas entre os programas de TV e o intervalo comercial. Alguém da produção resgatou a receita, que correu mundo num afinado telefone sem fio. Ela pode ser ficcional, mas, vindo dos ilibados Pierce, a contrapartida dos inescrupulosos Roy, tem boa chance de não ser fake news.

BREAK BUMPER

40 ml de bourbon

15 ml de licor de laranja

10 lances de Angostura

10 ml de espumante

Mexa os três primeiros ingredientes com gelo e coe para um copo old-fashioned. Coloque o espumante e um ramo de alecrim como guarnição.