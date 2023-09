O poeta, escritor e jornalista catalão Manuel Vázquez Montalbán foi o criador do detetive mais conhecido da Espanha, Pepe Carvalho. Formado em filosofia e letras, lançou seu primeiro livro aos 28 anos. De família comunista, foi preso ao apoiar uma greve de mineiros. Chegou a escrever sete colunas para diferentes jornais ao mesmo tempo. Alguns de seus inúmeros livros viraram filmes. Ganhou os principais prêmios da literatura policial.

Chandler trabalhou com contabilidade e combateu na Primeira Guerra. Era vice-presidente de uma companhia de petróleo quando foi afastado por conta do alcoolismo. O crash de 1929 terminou por empurrá-lo para as histórias policiais, que vendia para revistas. O primeiro romance com o detetive Philip Marlowe, "O Sono Eterno", foi lançado em 1939, quando Chandler tinha pouco mais de 50 anos.

O nascimento de Marlowe, template para os detetives noir, assim como o Sam Spade de Dashiell Hammett, coincide com o nascimento de Montalbán, um fã incondicional do personagem, a ponto de ter criado uma revista "policiaca y de misterio" com o nome de seu coquetel favorito, o Gimlet.

É daquelas misturas que vieram com as viagens marítimas, sempre com limão, que garantia a vitamina C aos tripulantes para evitar o escorbuto. O suco de limão era conservado em rum —em alguns casos, preservado com açúcar. O dono de um estaleiro na Escócia patenteou essa técnica e, em 1867, lançou a garrafa de Rose's Lime Cordial, que existe até hoje. O produto, não alcoólico, tornava as coisas mais práticas.

O gimlet teria surgido na cabine de algum capitão, já que o gim era privilégio apenas dos oficiais superiores. Ou de um médico. O contra-almirante Sir Thomas Gimlette, por exemplo. Gimlet também é o nome de uma furadeira rústica, parecida com um saca-rolhas, usada para abrir um furo nos barris de álcool. Muitos, como Philip Marlowe e seu criador, só tomam gimlets com o Rose's Lime —não admitem outra forma, como especificado no clássico "O Último Adeus" (considerado por Ricardo Piglia "o melhor romance policial já escrito"). O bebum Terry Lennox diz para Marlowe: "O verdadeiro gimlet leva metade gim e metade Rose's. Supera qualquer martini". Se o gourmet Pepe Carvalho estivesse no mesmo bar, o que diria?

Outros acham que o natural é preparar o coquetel com suco de limão fresco e açúcar, até porque o produto engarrafado contém aromatizantes, conservantes e corantes. É um debate eterno, com forças expressivas dos dois lados, parecido com aquele que disputa qual a melhor proporção para o martini.

Hemingway tomava gimlets em safaris na África. Usava o Cordial, também por razões práticas. O coquetel aparece em alguns de seus textos, como o conto "A vida breve e feliz de Francis Macomber", que também se passa num safari. Serve de combustível para a tensão de um triângulo amoroso —a esposa do personagem-título, que se revela um covarde, dá a entender que precisa de algo mais forte que um mero refresco.

Já o filme "As Neves do Kilimanjaro", baseado em outro conto de Hemingway, mostra o escritor Harry Street (Gregory Peck) no calor da Tanzânia, lembrando da mulher por quem se apaixonou em Paris (Ava Gardner), ao som das risadas, confidências e do tilintar de taças de gimlets.

Recomendável.

Ava Gardner e Gregory Peck em foto de divulgação de 'As Neves do Kilimanjaro' (1952) - Divulgação

GIMLET

60 ml de gim

20 ml de suco de limão fresco

10 ml de xarope de açúcar

Bata os ingredientes com um gelo e coe duplamente para uma taça coupe previamente gelada. Decore com uma rodela de limão.