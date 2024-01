O tiroteio começou depois que foram abordados pela polícia. Na confusão, entre o zunir das balas, acabaram no porão de uma casa, logo inundado por gás lacrimogêneo. O lugar ficou irrespirável. Ferido no pé e nas costas, Eldridge Cleaver saiu desarmado e foi preso. Então foi a vez de Bobby Hutton. Levou mais de dez tiros. Estava com as mãos para cima.

Ativista Assata Shakur do Partido dos Panteras Negras e do Exército de Libertação Negra - Cortesia do BlackPast.org

Martin Luther King havia sido assassinado dois dias antes, o que provocou uma onda de protestos, com repressão violenta.

Hutton, de 17 anos, foi o primeiro integrante do Partido dos Panteras Negras pela Autodefesa —e o primeiro a morrer em confronto com os pigs. Fundado na mesma Oakland do tiroteio, na Califórnia, o grupo dos Black Panthers surgiu num bar, como forma de resistência ativa, para policiar a polícia. E como veemente fonte ideológica na luta contra o racismo.

Por todo o país, os Panteras Negras brindaram à memória do jovem fuzilado com seu coquetel favorito, o Panther Piss, também chamado de Bitter Motherfocka ou Bitter Dog. Era uma bebida coletiva, feita na garrafa e passada de mão em mão. Um ritual de união, compromisso e relaxamento - fundamental, quando se vive num campo de alta tensão.

Continha apenas vinho do porto e suco de limão siciliano. Tomavam um pouco do porto no gargalo e então jogavam meio copo de suco ali dentro, fechavam a tampa e agitavam. Se há uma soul food, esse é um funky drink, com um toque explosivo.

O enterro reuniu celebridades, artistas e intelectuais. Marlon Brando discursou. Angela Davis, filósofa e ex-Black Panther, 80 anos no último dia 26, conta na sua "Autobiografia" como via Lil' Bobby: "Ele era generoso, natural e claramente indiferente à ideia de se encaixar na imagem de um revolucionário frio e calculista."

O rapper Tupac Shakur, tema da recém-lançada "A Biografia Autorizada", também fala do Pantera pioneiro, na canção "Ghetto Gospel": "Fomos jogados num mundo amaldiçoado, e dói ver/que a qualquer momento eles vão apertar o botão/e que Malcolm X e Bobby Hutton morreram em vão".

Tupac era filho de Afeni Shakur, também com passagem pelo partido de resistência negra. E afilhado de Assata Shakur, outra BP, que lembra do Panther Piss: "Não era ruim, mas ficava melhor madrugada adentro, enquanto a gente empacotava nossos jornais e cantava canções de protesto. No fim das contas, nem parecia trabalho, mas uma festa."

Tupac criou seu próprio drinque, o thug passion, imortalizado na música de mesmo nome. É menos acessível que o Panther Piss, pois leva champanhe (ele especifica a cara Louis Roederer Cristal), gim e um licor de maracujá (Alizé).

Caberia mais no jantar oferecido por Leonard e Felícia Bernstein em seu duplex. Foi realizado em 1970 para arrecadar fundos para a defesa de 21 Panteras Negras presos em Nova York. Representantes do grupo compareceram, com suas camisas pretas de gola rolê, paletós de couro, óculos escuros e orgulhosos cabelos afro.

Intelectuais e socialites bem-intencionados, deslumbrados com a autenticidade revolucionária dos convidados, ouviram os discursos com brilho nos olhos, nas joias e nas taças. Prato cheio para a imprensa, que não perdoou. Foi daí que o conservador e viperino Tom Wolfe cunhou a expressão "radical chic". O filme "Maestro", transbordante de coquetéis, não mostra nada disso, o que é uma pena.

PANTHER PISS