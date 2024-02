Pense numa Constituição, durante um momento, como as regras para uma corrida a pé, boas ou ruins.

Os liberais, segundo todas as definições, concordaram desde o século 18 que regras como "os reis sempre vencem" ou "as mulheres sempre perdem" devem ser substituídas por regras justas, como igualdade para todos. "Igualdade" é a palavra-chave, embora não a antiga igualdade de opressão sob nossos superiores.

E assim novas regras para a corrida da vida foram ordenadas desde que o liberalismo foi amplamente articulado pela primeira vez.

A esquerda política moderna desde Jean-Jacques Rousseau, às vezes chamando-se de liberal, prometeu para a corrida da vida uma regra de igualdade de resultado. Devemos cruzar a linha de chegada juntos, de braços dados. É uma visão adorável, própria para uma família ou um grupo de amigos amorosos. Mas as tentativas de se aplicar uma igualdade de resultados a grupos maiores geralmente falham do ponto de vista econômico e depois do político. As pessoas querem viajar de graça.

O centro político moderno, desde John Stuart Mill, reconhecendo isso, recomenda uma regra na corrida da vida de igualdade de oportunidades, a mesma linha de partida. Depois é corrida, mas prudência e justiça foram observadas. Maravilha. Nenhuma Cinderela é deixada para trás enquanto suas irmãs correm pela mão do príncipe. Mais uma vez, deveria funcionar, e geralmente funciona, para pequenos grupos, como famílias.

Réplica gigante da Constituição em frente ao Palácio do Planalto - Folhapress

Mas o liberalismo moderno de qualquer tipo pretende ser eticamente cosmopolita. Sob a ambição da igualdade de oportunidades, uma criança nascida no Sudão do Sul é, evidentemente, avaliada igualmente a uma criança nascida em São Paulo. O nacionalismo viola a ética cosmopolita. Mas nenhuma compensação, exceto a emigração imediata para São Paulo, pode colocar a criança sudanesa em qualquer ponto próximo da linha de partida da criança brasileira.

Um liberalismo mais verdadeiro, portanto, deveria prometer na corrida da vida somente uma igualdade de permissão. Onde quer que você comece, terá uma chance, como dizem os britânicos esportivos.

E o mundo teve uma chance. Aplicado de modo geral, o verdadeiro liberalismo teve os resultados mais gratificantes. A renda real mundial por pessoa aumentou de 1776 até hoje incríveis 3.000%, decididamente fraudando as previsões malthusianas. Os poderosos coagirem os impotentes foi cada vez mais reconhecido como maligno até pelos poderosos, mesmo que de modo insincero.

Vamos valorizar isso.