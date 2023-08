Acendam as fogueiras inquisitoriais! O título abre-se com uma palavra classificada como blasfema pelos sacerdotes da religião do "racismo estrutural": "Mestiçagem, Identidade e Liberdade". O autor, caluniado sistematicamente nesta Folha, é o alvo principal da seita Jocevir (Jornalistas pela Censura Virtuosa): Antonio Risério.

Na síntese de Roberto Mangabeira Unger, autor da apresentação, o livro é "uma análise do papel da mestiçagem na formação do povo brasileiro" e uma crítica da "política identitária dessa pseudoesquerda" que "abriu espaço para as guerras culturais da direita". O ensaio contém material abundante para reflexão, debate e discordância. Mas seu compasso rigoroso ilumina diferenças cruciais entre as experiências históricas de Brasil e EUA –e, por essa via, desnuda a finalidade política do identitarismo racial.

O rigor está numa distinção conceitual. Risério: "reservo a miscigenação para designar processos de cruzamento genético", enquanto "a mestiçagem só se manifesta a partir do momento em que a miscigenação é reconhecida social e culturalmente". Há miscigenação em todas as sociedades, pois os genes humanos entrecruzaram-se ao longo de milênios. Nem todas, porém, admitem essa realidade.

Livro "Mestiçagem, Identidade e Liberdade", de Antonio Risério - Divulgação Editora Topbooks

Os EUA são, obviamente, miscigenados –mas as leis de segregação impostas após o fim da escravidão instalaram o mito da pureza racial, fabricando a imagem de uma nação bicolor. O Brasil, pelo contrário, celebrou a mestiçagem– ao menos até agora. O identitarismo racial, um contrabando das ideologias predominantes nos EUA, é um projeto de negação tardia da mestiçagem e um experimento de engenharia social que almeja fazer do Brasil uma cópia do modelo americano.

Só se avança nesse empreendimento pela calúnia da miscigenação, exibida por uma historiografia caricatural como incomensurável estupro coletivo de negras escravizadas por brancos escravizadores. As violências –e estupros– do Brasil escravista não são novidade: Gilberto Freyre descreveu-os em pungente detalhe. Contudo, nosso passado é bem mais complexo que isso e as dores das opressões étnicas perpassam quase todas as histórias nacionais. A invocação do "estupro coletivo" destina-se, apenas, a justificar leis capazes de separar os brasileiros em duas raças estanques.

A produção política de "raças puras" manifesta-se, no Brasil, pela supressão estatal da mestiçagem: a maioria das pessoas autodeclara-se "parda", mas os registros oficiais só admitem a existência de "brancos" ou "negros" (com franjas minúsculas de "amarelos" e "indígenas"). Risério não cai na armadilha de operar no campo ideológico e semântico racialista, sugerindo o reconhecimento de uma paradoxal "raça mestiça". No lugar disso, reafirma a mestiçagem universal dos brasileiros de todas as cores. É essa mensagem antirracista que enfurece a "pseudoesquerda" identitária.

O livro denuncia a idiotia do senso comum. A tal da "elite branca", suposta campeã do racismo, encampa a doutrina do identitarismo racial ou, no mínimo, revela-se indiferente diante dela. As provas estão em leis votadas pelo Congresso, em iniciativas empresariais, nos novos dogmas acadêmicos, no discurso dominante dos veículos de imprensa. Por outro lado, as políticas racialistas cindem a sociedade por baixo, fomentando um racismo popular que nutre o voto na extrema direita e no fundamentalismo religioso. Nesse ponto, o Brasil segue a rota dos EUA.

Mestiçagem é questão de opção. Lá atrás, o Brasil escolheu abraçá-la, enquanto EUA (e Alemanha e África do Sul) instituíam a separação de raças. Atualmente, o Brasil desenvolveu o hábito de copiar o que há de pior nos EUA. Pela direita, imita Trump. Pela esquerda, imita o birracialismo –e ainda, ridiculamente, alega que isso é "decolonial". O livro de Risério tem uma contraindicação: não serve para militantes.