São Paulo

O deputado estadual Paulo Mansur (PL-SP) apresentou projetos de lei em que propõe dar os nomes dos avós do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Angelo e Elza, a viadutos localizados em Campinas (93 km de São Paulo).

Nos dois projetos, Mansur descreve Angelo e Elza da mesma forma e usa as mesmas justificativas para a homenagem. Ambos teriam sido bem conhecidos na região de Campinas, "tendo prestado relevante serviço à comunidade local lutando contra o racismo". O parlamentar não especifica de que maneira teria se dado essa batalha.

Jair Bolsonaro aos 19 anos, como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, em foto com a mãe e irmãos - Arquivo pessoal

Nas palavras de Mansur, Angelo e Elza tinham personalidades fortes, eram carismáticos, de uma educação ímpar e atenciosos para com todos.

Caso os projeto de lei sejam aprovados pela Assembleia Legislativa de São Paulo e sancionados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o viaduto localizado no entroncamento da rodovia Santos Dumont, na altura do km 77, com a rodovia Anhanguera passará a se chamar Angelo Bolsonaro, e o viaduto sobre a rodovia dos Bandeirantes, entre os kms 87 e 88, ganhará o nome de Elza Bolsonaro.

Há duas semanas, o também deputado estadual Gil Diniz (PL) apresentou um projeto de lei para dar o nome do pai de Bolsonaro, Percy Bolsonaro, a uma via que liga Eldorado Paulista, cidade do interior paulista onde o ex-presidente passou sua infância, a Cananeia.