Janeiro de 2023 ainda não havia acabado quando os ministros Daniela Carneiro e Juscelino Filho, do União Brasil, começaram a se enrolar em ocorrências desonrosas.

Ela, numa esquisita relação eleitoral com milícias da Baixada Fluminense; ele, com o uso do dinheiro de emendas parlamentares para beneficiar fazenda da família no Maranhão.

Daniela saiu da pasta do Turismo em julho. Juscelino seguia até ontem no comando das Comunicações, apesar de novos enroscos revelados nos últimos sete meses: recebimento de diárias e uso de avião da FAB em agenda pessoal, emprego de funcionário fantasma e autorização para "despacho" informal do sogro no gabinete ministerial.

Lula com o então indicado a ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em dezembro de 2022. - Pedro Ladeira--29.dez.22/Folhapress - Folhapress

Lula achou tudo isso pouco e pediu que o auxiliar provasse inocência. O ministro devolveu diárias, mas não dirimiu dúvidas sobre outras acusações.

Agora, a Polícia Federal revela que ele é investigado por desvios de recursos da Codevasf em prol da cidade de onde a irmã prefeita de Vitorino Freire (MA) foi afastada do cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal.

Adepto da lentidão de rítmica também na dita reforma ministerial, Lula não se abalou. Autorizou aliados a dizerem que a situação de Juscelino Filho pode atrasar o acerto com o centrão, cuja formalização entra em seu terceiro mês desde que foram confirmados dois deputados do PP e do Republicanos para ministérios ainda sem definição.

Não se sabe quem sai, tampouco se mudará o perfil de algumas pastas ou se outras serão criadas, mas já conhecemos os futuros ministros de polivalência digna de figurar em "cases" de cursos de administração.

O que temos é um presidente enredado num processo de indecisão só relativamente aceitável em novatos. Em alguém no curso do terceiro mandato, o obscuro vaivém revela descaso por assuntos internos ou pior: incapacidade de distinguir a tática de ganhar tempo da pura perda de tempo no exercício de governar.